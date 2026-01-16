A Villa Eremo un nuovo polo oncologico: “Primi passi concreti verso la riqualificazione”

La direzione dell’Asst Lecco ha presentato un progetto ambizioso del valore di circa 12 milioni di euro

In mattinata sopralluogo con l’assessore regionale Guido Bertolaso, il consigliere Giacomo Zamperini e il dg di Asst Lecco Marco Trivelli

LECCO – La visita odierna dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, all’ospedale di Lecco è stata l’occasione per fare il punto sui principali interventi di rafforzamento della sanità lecchese, a partire dal nuovo Pronto Soccorso, simbolo di un sistema che continua a investire in qualità e sicurezza delle cure.

C’è stato spazio anche per un sopralluogo a Villa Eremo, insieme al Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, segnando un passaggio significativo verso il recupero di uno storico edificio da anni al centro delle richieste dei residenti del quartiere Germanedo.

“Finalmente – dichiara Zamperini – dopo anni di battaglie portate avanti dai cittadini e in particolare dall’associazione Amici di Germanedo, si intravedono i primi passi verso una vera riqualificazione di Villa Eremo. La Direzione dell’Asst Lecco ha presentato un progetto ambizioso, del valore di circa 12 milioni di euro, che punterebbe a trasformare lo stabile in un moderno Polo Oncologico. Parliamo di una struttura che diventerebbe non solo un punto di riferimento per le cure oncologiche sul territorio, ma anche uno spazio aperto alle associazioni che operano nel settore, rafforzando il legame tra sanità e comunità”.

“Desidero rivolgere un ringraziamento sentito all’Assessore Regionale al Welfare, Guido Bertolaso per l’attenzione dimostrata verso il territorio lecchese – conclude il Consigliere regionale – al Direttore Generale dell’Asst Lecco, Marco Trivelli, e a tutta la Direzione ospedaliera per il lavoro concreto e la visione strategica che stanno portando avanti”.