Abbadia, il Civico Museo Setificio Monti diventa un grande Calendario dell’Avvento

Mercoledì 8, alle 15, il lancio sincronizzato dei palloncini con le lettere a Babbo Natale

ABBADIA – Nonostante le stringenti norme anti-Covid ad Abbadia Lariana hanno saputo slegare la fantasia riuscendo a rendere comunque speciale l’attesa del Natale soprattutto per i più piccoli.

E allora ecco che le finestre del Civico Museo Setificio Monti sono state trasformate in un calendario dell’Avvento gigante grazie alle 24 tende rosse riportanti i numeri dall’1 al 24. Sui vetri delle finestre sono stati apposti i disegni creati dai bambini delle elementari e delle media di Abbadia in carta velina colorata e retroilluminata da lampadine che le rendono visibili anche la sera.

Ogni giorno il drappo rosso della finestra corrispondente viene tolto, così da rendere visibili i disegni.

In più quest’anno abbiamo creato una storia, divisa in piccoli episodi che vengono pubblicati giornalmente alle 18.30 sulle pagine social del museo (Facebbok e Instagram “Civico Museo Setificio Monti”) unitamente al video dell’apertura della finestra. I disegni delle finestre richiamano un soggetto del capitolo del giorno della storia.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con il Civico Museo Setificio Monti, accompagnerà in modo speciale il cammino d’Avvento coinvolgendo i più piccoli, così come saranno coinvolti martedì 8 dicembre, quando ci sarà il lancio dei palloncini sincronizzato con la lettera a Babbo Natale, appuntamento promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e la Parrocchia di San Lorenzo.

Quello di quest’anno sarà un lancio speciale, un lancio sincronizzato che ogni bambino dovrà fare dalla propria abitazione alle 15 in punto. A dare il via al lancio sarà il rintocco delle campane, mentre verrà effettuata una diretta streaming.

Per quanto concerne la consegna dei palloncini, avverrà sempre mercoledì con il seguente cronoprogramma: ore 9 – 9.45 a Crebbio nella piazza della chiesa di Sant’Antonio; dalle 10 alle 10.30 a Linzanico presso il lavatoio; dalle 10.45 alle 11.30 a Borbino presso il lavatoio e dalle 11.45 alle 13 ad Abbadia presso il parcheggio in via all’Asilo.

La consegna avverrà nel rispetto delle norme anti-Covid: distanziamento, mascherina e il ritiro lo dovrà fare una sola persona per ogni nucleo famigliare.