Abbandono quotidiano di rifiuti in via dell’Isola, segnalazione di un lettore

“E’ necessario trovare una soluzione per prevenire questi atti incivili”

Una situazione che porta con sé problematiche igieniche

LECCO – Un residente di via dell’Isola, nel rione di Pescarenico, segnala la situazione di inciviltà e degrado legata alla abbandono dei rifiuti che avviene “quotidianamente in qualsiasi orario. Il problema non è rimuovere i rifiuti abbandonati (questo è semplice effettuarlo) – dice il cittadino – ma è trovare una soluzione per prevenire questi atti incivili che, oltre a deturpare la nostra splendida città, portano problematiche igieniche”.

“Nell’ultimo periodo – continua il cittadino – la polizia locale passa quotidianamente in zona e multa i residenti che, purtroppo, non trovano parcheggio. Il comune potrebbe avere la stessa attenzione alle problematiche di abbandono dei rifiuti e rispetto alla presenza di persone che foraggiano gli animali selvatici contribuendo al proliferare di topi e nutrie”.