Abbandono rifiuti e verde trascurato in via dell’Isola: “Oltre la manutenzione serve una riqualifica”

Completati gli interventi di sfalcio del verde il Comune ha ricordato che contro l’abbandono dei rifiuti c’è la videosorveglianza attiva. “Ma va pensata una riqualifica complessiva della sponda”

LECCO – Sfalcio del verde solo parziale, residui dei lavori di pulizia della sponda e, soprattutto, il problema ricorrente dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. È quanto segnalato nei giorni scorsi al Comune relativamente alla situazione in via dell’Isola, in particolare nel tratto di fronte all’Isola Viscontea.

Da Palazzo Bovara fanno sapere che lo sfalcio dell’area è stato completato. Il parziale intervento eseguito la scorsa settimana è infatti proseguito lunedì e si è concluso martedì 8 settembre.

“La sospensione dei lavori – spiegano dall’Amministrazione – si è resa necessaria dalla presenza nell’area di erba sfalciata e potature di siepi provenienti da proprietà private. Sono in corso verifiche per individuare il responsabile, che dovrà provvedere al ripristino dell’area”. Qualora non fosse possibile risalire all’autore dell’abbandono, sarà il servizio manutenzione comunale a intervenire attraverso un “intervento sostitutivo” per rimuovere la vegetazione lasciata sul posto. Il Comune precisa inoltre che sono stati smaltiti i residui derivanti dalla pulizia delle alghe effettuata sulla sponda del lago.

Sul fronte degli abbandoni di rifiuti, l’Amministrazione ricorda invece che dal 30 giugno scorso è attivo un servizio dedicato di videosorveglianza mobile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, affidato alla società Alma Sicurezza Srl e gestito in collaborazione con il Comando di Polizia Locale. Anche la zona di via dell’Isola, fanno sapere dal Comune, è inserita nel programma di rotazione delle telecamere.

A intervenire sulla questione è anche l’assessore all’Ambiente Simone Brigatti, che riconosce le criticità storicamente presenti lungo questa parte della sponda e guarda a un intervento che vada oltre la semplice manutenzione ordinaria. “La situazione della sponda, che storicamente presenta queste criticità, merita un intervento di riqualificazione complessivo e strutturale, che vada oltre una semplice operazione di manutenzione”, spiega Brigatti. “Per questo motivo, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno avviare una valutazione interdisciplinare, al fine di individuare le soluzioni più adeguate e sostenibili per la riqualificazione dell’area in questione”.