ABIL e Alpini di Acquate insieme per la Festa Lariana

Domenica 18 maggio alla Baita di Cavagiozzo con musica dal vivo e pranzo conviviale

L’iniziativa di ABIL con il supporto degli Alpini celebra due figure storiche e rafforza il senso di comunità

LECCO – Una giornata all’insegna della tradizione, della convivialità e del ricordo si prepara a scaldare cuori e stomaci nel cuore del territorio lecchese. Si terrà infatti domenica 18 maggio 2025, dalle 10 alle 17, la quarta edizione della “Festa Lariana – tra lago e monti”, presso la Baita di Cavagiozzo, ad Acquate. L’iniziativa, ormai appuntamento atteso dalla comunità, è organizzata da ABIL (Associazione Barche in Legno) in collaborazione con il Gruppo Alpini di Acquate.

Un evento che unisce generazioni e passioni, dedicato alla memoria di Stefano Greppi e Giordano Rizza, nomi cari al tessuto locale. Non sarà solo un’occasione per ritrovarsi, ma anche per celebrare valori condivisi attraverso musica, buon cibo e attività all’aria aperta.

Il cuore della festa sarà il pranzo conviviale in baita, accompagnato dalle sonorità popolari del gruppo musicale “Acquaraja”, che con la loro musica dal vivo daranno ritmo alla giornata. In tavola, sapori robusti e genuini della tradizione: polenta taragna, salamelle, porchetta, oltre ai classici taglieri di affettati e formaggi.

Ma non finisce qui. Dalle ore 10 saranno presenti anche educatori cinofili e tecnici del Toby Dog, impegnati in dimostrazioni e attività legate alle discipline cinosportive, per coinvolgere adulti e bambini in momenti di scoperta e relazione con il mondo a quattro zampe.

Un evento che vuole parlare a tutti, offrendo spunti per sorridere, ricordare e vivere insieme un giorno speciale. In caso di maltempo, fanno sapere gli organizzatori, l’evento verrà annullato.