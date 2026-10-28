Abitare la longevità: con Auser importante momento di confronto sulle tematiche abitative

“La casa non è solo un alloggio, ma il primo presidio di welfare, autonomia, cura e comunità”

Il Rapporto sulla condizione abitativa degli anziani è stato il punto di partenza per un’intensa mattinata di confronto

LECCO – “La casa non è solo un alloggio, ma il primo presidio di welfare, autonomia, cura e comunità. Ecco perché oggi siamo qui in tanti per ascoltarci e capire come Lecco misura il bisogno abitativo, quali buone pratiche mette in campo e quale ruolo può giocare il pubblico per rispondere al bisogno abitativo. Non possiamo continuare a pensare all’abitare senza ripensare al modello di città, ai servizi, alla prossimità e ai tanti modi di abitare la città. L’invecchiamento della popolazione ci obbliga a superare una visione puramente edilizia. Auser ritiene la collaborazione con tutte le istituzioni un elemento cardine: per affrontare i temi connessi all’invecchiamento della popolazione servono alleanze che devono essere integrate”.

Così il presidente di Auser Lecco Claudio Dossi ha introdotto l’importante convegno dal titolo “Abitare la longevità nella transizione: politiche urbane e abitative generative di comunità”. Svolto stamattina presso le sale del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, il convegno è stato promosso da Auser Provinciale di Lecco, Comune di Lecco, Ambito territoriale di Lecco e Impresa Sociale Girasole.

La discussione è partita dai preziosi dati contenuti nel Terzo Rapporto Abitare la Longevità, a cura di SPI CGIL e Auser Nazionale, per poi mettere a confronto esperienze territoriali e prospettive di progettazione urbana attraverso due diverse tavole rotonde. Un unico obiettivo finale: approfondire le sfide poste dai cambiamenti demografici e il ruolo delle politiche sociali, abitative e urbanistiche nella costruzione di comunità capaci di rispondere a una popolazione che invecchia. Cercando soprattutto di “trasformare in azioni concrete le tematiche che emergeranno durante il convegno” come ha sottolineato il professor Graziano Salvalai, in rappresentanza del Prorettore Marco Tarabini.

La mattinata con i saluti di Vico Valassi, presidente di UniverLecco; Mauro Piazza, sottosegretario di Regione Lombardia; Filippo Boscagli, sindaco del Comune di Lecco, e Sabina Panzeri, presidente dell’Ambito Territoriale di Lecco, tutti concordi nel ribadire la necessità di affrontare il tema abitativo.

“Un tema decisivo per la nostra città – ha detto il sindaco Boscagli -. Come sapete, oltre un quarto della popolazione della città di Lecco è Over 65, di cui circa l’11% vive solo. Come affrontare la sfida dell’attualità in una popolazione che ha questo connotato demografico?”

“Non si tratta solo di vivere più a lungo, ma vivere meglio – ha detto Valassi -. In quest’ottica il concetto di abitare assume un valoro più ampio, è quindi necessario ripensare i modelli abitativi nel segno dell’inclusione, del welfare, dei servizi e della sostenibilità. Qui al Politecnico ci sono tutte le competenze per intraprendere questo percorso”.

Il sottosegretario Piazza dopo aver accennato a cosa sta facendo Regione Lombardia sul tema dell’abitare ha sottolineato come “l’urbanistica è una delle forme più alte della politica e incide direttamente sulla comunità. La programmazione urbana, oggi, è uno degli elementi fondamentali per dare risposte al tema abitativo”.

“Per tanto tempo, pensando al tema dell’invecchiamento, abbiamo sempre preso in considerazione due sole possibilità: restare a casa magari soli oppure andare in una RSA. Invece c’è uno spazio intermedio dove si gioca la qualità della vita – ha detto Panzeri -. E qui entrano in gioco tutti coloro che, attraverso una rete, possono leggere i bisogni e dare risposte attraverso i servizi. Servizi integrati, che dialoghino tra loro, per accompagnare i cittadini e farli crescere in un percorso di fragilità. La partita si vince solo se giochiamo assieme”.

“Alleanze per arricchire percorsi e dare risposte – ha chiosato Dossi -. E’ proprio in questo momento di cambiamenti che bisogna agire”.

La giornata è proseguita con una veloce presentazione del Terzo Rapporto Abitare la longevità, a cura di Claudio Falasca di Auser Nazionale: “La politica della casa si sta imponendo come una priorità. Ormai da alcuni anni l’Italia non ha una politica della casa e questa è una cosa incredibile. Transizione demografica, transizione digitale e transizione ambientale stanno modificando le basi della nostra convivenza: non aver tenuto conto di questi importanti mutamenti ha contribuito al fallimento delle politiche abitative degli ultimi anni (edilizia sociale, superbonus, PNRR, linee guida sul cohousing e, da ultimo il piano casa). In questo contesto si colloca il ‘Terzo rapporto sulla condizione abitativa degli anziani’ che ha come focus anziani, città e abitazione nel quadro della triplice transizione”.

Il punto è che progettare case e realizzare città a misura di persone fragili significa dare una risposta a tutta la comunità non solo a una parte: “Serve un cambio di paradigma – ha concluso Falasca -. Serve pensare a una società ‘amica degli anziani’ passando da tre politiche separate (welfare, urbanistica, casa) a un’unica politica dell’abitare. Da qui un programma ‘Abitare la longevità’ impostato su cinque cardini: la casa come primo luogo di cura; il quartiere come ecosistema di prossimità; welfare territoriale integrato; innovazione tecnologica come abilitatore, non sostituto; comunità come infrastruttura sociale”.

RAPPORTO ABITARE LA LONGEVITA’

L’intensa giornata di lavori è proseguita con due tavole rotonde. La prima “Il territorio: progetti ed esperienze”, dedicata alle iniziative territoriali sui temi dell’abitare e dell’invecchiamento con la partecipazione di ATS Brianza, Ufficio di Piano dell’Ambito di Lecco, Impresa Sociale Consorzio Girasole, Cooperativa L’Arcobaleno e RSA Borsieri-Colombo/Fondazione Sacra Famiglia. La seconda dal titolo “La progettazione e la trasversalità”, partita dalla domanda: “Che città vogliamo a misura di una popolazione che invecchia?”. hanno partecipato l’Ordine degli Ingegneri, il Politecnico di Milano – Polo di Lecco, Fondazione Cariplo e KCity rigenerazione urbana.

A conclusione l’intervento di Carlo Piazza, vicesindaco del Comune di Lecco, sulle prospettive future e le conclusioni saranno affidate a Fulvia Colombini, vicepresidente nazionale Auser.