Accese le luminarie natalizie in centro Lecco, illuminato anche il lungolago

Le strade del centro si illuminano di Natale grazie ai commercianti

Illuminata anche la passeggiata sul lungolago

LECCO – Nel giorno della prima neve in città, a completare l’atmosfera natalizia è stata l’accensione delle luminarie in centro Lecco.

Anche quest’anno le luci di Natale sono un’iniziativa dei commercianti che, nonostante il difficile periodo per il settore a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno fatto mancare la loro partecipazione: in 150 hanno aderito alla proposta per le luminarie natalizie che è stata coordinata da Amici di Lecco. Il Comune di Lecco fornirà invece l’energia elettrica per illuminarle.

Come in passato, le luci sono state posizionate sulle vie del centro storico, in piazza Garibaldi e piazza XX Settembre, su Viale Turati e anche la passeggiata del lungolago quest’anno è resa più suggestiva dall’illuminazione natalizia, oltre che dalle scritte manzoniane (Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra una catena ininterrotta di monti”) riproposte.

QUI LE FOTO DEI COMMERCIANTI CHE HANNO ADERITO

ALCUNE IMMAGINI DAL CENTRO