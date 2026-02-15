Accessibilità ferroviaria, l’intervento di Stefanoni (Fand): “I diritti non possono restare sulla carta”

Dopo la lettera, dall’associazione un richiamo sui diritti delle persone con disabilità

“Criticità note alle istituzioni con cui stiamo collaborando, ma servono tempi certi”

LECCO – “Stazioni accessibili: i diritti non possono restare sulla carta”. Con queste parole di Silvano Stefanoni, presidente provinciale F.A.N.D. Lecco (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità) e vice presidente regionale Lombardia, interviene dopo la lettera della signora Antonella Giletto.

“Non è solo uno sfogo: è la voce di chi, ogni giorno, si scontra con ostacoli che non dovrebbero esistere nel 2026”. Stefanoni precisa di aver già portato le criticità all’attenzione delle istituzioni competenti: “Desidero rassicurare la Sig.ra Giletto e i cittadini che vivono le stesse difficoltà: le problematiche oggi evidenziate erano già state da me rilevate e formalmente sottoposte“.

Stefanoni fa riferimento alla Stazione di Lierna e ad altre stazioni del territorio. “Già dal 25 agosto 2025, in qualità di Presidente provinciale F.A.N.D. Lecco e Vice Presidente regionale Lombardia, avevo formalmente sottoposto le problematiche all’Assessore regionale Claudia Maria Terzi e al Sottosegretario Mauro Piazza, che ringrazio per avermi ricevuto lo scorso 6 ottobre insieme ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Il confronto è stato serio e puntuale. E quando le segnalazioni vengono prese sul serio, i risultati arrivano”.

Stefanoni cita l’esempio della Stazione di Mandello del Lario, dove “i pali installati sul nuovo percorso tattilo-plantare veri e propri ostacoli per le persone cieche, sono stati rimossi dopo la nostra segnalazione. Questo dimostra che intervenire è possibile, se c’è volontà”.

Diversa la situazione a Lierna, dove “restano nodi importanti: una rampa con pendenza eccessiva per le persone con disabilità motoria; marciapiedi non a raso con dislivelli superiori ai 25 cm; assenza di ascensori. Non sono dettagli tecnici: sono barriere concrete che limitano libertà e sicurezza. So che l’Assessore Terzi è in contatto con RFI e siamo in attesa di risposte. Ma oggi i cittadini chiedono tempi certi, non solo interlocuzioni”.

Nel mirino anche la Stazione di Lecco, “recentemente celebrata per il suo ‘nuovo look’. Una stazione può essere bella, ma se non è pienamente accessibile non è moderna: il servizio di diffusione sonora è di fatto debole e inesistente, anche nel sottopassaggio: per una persona cieca significa non poter viaggiare in autonomia. Quanto agli schermi informativi, alcuni correttamente posizionati, altri collocati a un’altezza che li rende inutilizzabili per molti. Resta auspicabile la sistemazione a raso dei marciapiedi dei binari 4 e 5, analogamente a quanto realizzato tra il 2 e il 3, dove però permane una distanza di circa 20 cm tra il marciapiede e l’ingresso alla carrozza del treno, una criticità che incide sulla sicurezza e sull’autonomia delle persone con disabilità e degli anziani”.

“Non vogliamo fare polemica – chiarisce Stefanoni -. Vogliamo però affermare con chiarezza che l’accessibilità non può essere un capitolo secondario o un intervento residuale. È un diritto sancito dalle norme e un dovere morale verso l’intera comunità. Come F.A.N.D. continueremo a collaborare con le istituzioni, ma con altrettanta determinazione continueremo a vigilare e a richiamare l’attenzione ogni volta che un diritto resta incompiuto. Perché una stazione davvero rinnovata non è quella che cambia facciata, ma quella che garantisce autonomia, sicurezza e dignità a tutti” .