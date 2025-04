Acinque e LRH insieme per lo sviluppo dei sistemi informativi del servizio idrico di Lecco

Conclusa la prima fase del progetto

In costruzione la digitalizzazione delle attività di sportello di Lario Reti Holding

LECCO – Si è conclusa la prima fase della collaborazione strategica tra il Gruppo Acinque e Lario Reti Holding per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi del Servizio Idrico Integrato della provincia di Lecco. In ottica di sinergia ed economia di scala tra due realtà consolidate del territorio, lo scorso settembre è stato sottoscritto da Lario Reti Holding e Acinque un accordo finalizzato all’integrazione e al potenziamento dei rispettivi sistemi digitali.

I mesi appena trascorsi sono stati caratterizzati da un intenso lavoro di ascolto, condivisione e transizione verso un nuovo modello di gestione, proposto dal team IT e Digital Transformation di Acinque ai colleghi del Servizio Idrico Integrato della provincia di Lecco. Tra le principali innovazioni introdotte in Lario Reti Holding figurano l’implementazione di servizi per la cybersicurezza e la progettazione dell’Incident Response Plan (IRP), volto a garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di incidenti informatici.

Sempre in ambito cybersecurity, è in corso da parte del team di Acinque anche il trasferimento di un progetto di adeguamento alla Direttiva NIS 2 dell’Unione Europea, che richiede alle medie e grandi imprese operanti in settori strategici – come quello della gestione idrica ed energetica – il rispetto di stringenti requisiti di sicurezza.

Inoltre, è ai blocchi di partenza la seconda fase della collaborazione, che vedrà il team IT e Digital Transformation impegnato nella definizione di un piano quinquennale per l’implementazione di ulteriori servizi digitali di Lario Reti Holding. Particolare attenzione sarà rivolta alla digitalizzazione delle attività di sportello, con l’obiettivo di offrire canali di contatto sempre più efficienti e digitali agli utenti, riducendo al contempo l’utilizzo della modulistica cartacea.

“Sono stati mesi di intenso confronto tra le nostre due aziende che oggi stanno portando i primi soddisfacenti risultati: le nuove tecnologie infatti possono determinare sviluppo, crescita e benessere di una azienda, ma richiedono per tutti un cambiamento culturale significativo – spiega Fabio Scamporrino, direttore IT e Digital Transformation di Acinque – Come azienda, per la prima volta, ci siamo proposti ad altre utility per fornire servizi digitali a supporto dei processi interni e del business, forti della nostra esperienza maturata negli anni. Lo scambio di competenze con i colleghi di Lario Reti Holding sta gettando le basi per un ulteriore potenziamento della nostra collaborazione con l’obiettivo di incrementare la sostenibilità dei processi non solo interni ma anche indirizzati al cliente”.

“Il panorama complesso in cui si trovano ad operare oggi i gestori del Servizio Idrico Integrato richiede un approccio sempre più digitalizzato, necessario sia a ridurre i costi che a migliorare i servizi offerti ai nostri cittadini – conclude Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding – Affidarci ad una società come Acinque, nostra partecipata e che già conosciamo bene, è stato naturale e siamo sicuri che sarà l’approccio vincente per affrontare le sfide del futuro”.