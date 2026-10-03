Acqua, rifiuti e strategie per il territorio al centro dell’incontro pubblico coi vertici di Silea e LRH

Il dibattito pubblico è promosso dal Gruppo Civici per la Provincia di Lecco

Appuntamento in programma lunedì 12 ottobre alle 20:45

LECCO – Sinergie possibili, progetti concreti per il territorio e il futuro delle grandi società pubbliche che gestiscono i servizi essenziali dei cittadini, dall’acqua ai rifiuti. Questi i temi dell’incontro pubblico che si terrà lunedì 12 ottobre, alle 20.45, a Palazzo Falck a Lecco.

L’incontro promosso dal gruppo Civici per la Provincia di Lecco nasce per fare il punto sulla ricerca di nuove forme di collaborazione tra realtà strategiche come Silea e Lario Reti Holding, aprendo prospettive inedite per i Comuni del Lecchese e della Brianza.

Dopo i saluti istituzionali del Comune di Lecco, la serata si aprirà con l’intervento di Antonio Rusconi, presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e assessore a Valmadrera, che traccerà il percorso storico che ha condotto alla situazione attuale.

Poi si entrerà nel vivo della discussione con Aldo Riva, sindaco di Castello Brianza e componente del Comitato di controllo analogo per l’accordo di rete tra le due società, illustrando le opportunità di sviluppo per il territorio. Il dibattito vedrà poi la partecipazione diretta dei vertici delle partecipate: Francesca Rota, presidente di Silea, e Lorenzo Riva, presidente di Lario Reti Holding, chiamati a illustrare le sfide presenti e future delle rispettive aziende.

La voce dei territori e degli enti locali sarà portata dal vicesindaco di Casatenovo, Lorenzo Citterio. L’incontro si concluderà con uno spazio aperto alle domande del pubblico, garantendo così momenti di confronto e trasparenza per tutti i cittadini presenti