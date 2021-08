Una giornata per stare insieme e ricordare un amico che è rimasto nel cuore di tutti

Don Carlo Gerosa ha celebrato la messa e benedetto la targa in memoria di Fabio apposta sulla fontana

LECCO – A causa della pandemia non si è potuta organizzare la tradizionale festa in piazza della Vittoria in memoria di Fabio Pozzi morto nel 2016, a soli 40 anni, a causa di uno shock anafilattico dovuto alla puntura di un insetto.

Il ricordo del giovane acquatese, però, è ancora vivo negli amici di Acquate e in quanti l’hanno conosciuto così, martedì 24 agosto, una sessantina di persone hanno partecipato alla Santa Messa celebrata dal parroco di Acquate don Carlo Gerosa al baitello di Piano Fieno, località ai piedi del Resegone a 1.167 metri di quota. Un momento bellissimo e molto partecipato che si è concluso con la benedizione della targa in memoria di Fabio che è stata apposta sulla fontana vicino al baitello.

Un momento semplice per stare in compagnia, ritrovarsi e ricordare un amico che è ancora presente nel cuore di tutti…