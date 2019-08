Acquate. All’oratorio arriva il nuovo campo in sintetico, al via i lavori

L’inaugurazione in occasione dello Scigalott d’Or

“Da settembre i bambini potranno giocare sul bellissimo campo”

LECCO – Sono cominciati i lavori del nuovo campo in erba sintetica dell’oratorio di Acquate. La Polisportiva Futura ’96 e la Parrocchia riescono così a raggiungere un importante obiettivo condiviso.

A breve sarà posato il nuovo manto. Con l’utilizzo di una grossa gru posizionata all’ingresso della Vinicola Mauri, il materiale è stato trasportato sul campo scavalcando, con il lungo braccio, il torrente Caldone.

“I lavori dovrebbero terminare nel giro di una settimana/dieci giorni – ha detto il vicepresidente della Futura ’96 Luca Gattinoni -. Fortunatamente, a lavori in corso, siamo riusciti a trovare gli spazi, spostando i pali della luce, per la realizzazione di un campo a 9 e non solo a 7 come pensato all’inizio. Il campo potrà quindi ospitare anche l’attività di federazione fino ai ragazzi delle medie”.

Alla base c’è uno sforzo economico importante: “Si tratta di un investimento a favore della comunità e, soprattutto, a favore dei bambini che cerchiamo sempre di coinvolgere nelle attività della Polisportiva”.

Proprio a questo proposito, per sostenere parte dei costi, è stata lanciata l’iniziativa compra una zolla per cui, chi volesse, potrà contribuire con un piccolo gesto alla realizzazione del nuovo campo.

Un sogno diventato realtà: “L’inaugurazione avverrà il prossimo 4 settembre, in occasione della serata di apertura dello Scigalott d’Or. Grazie anche agli spalti, sarà uno dei campi in sintetico più belli di cui si potrà disporre in città”.