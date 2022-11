Gli interventi dureranno un mese

Ecco la nuova viabilità in vigore fino al 16 dicembre

LECCO – Partono la prossima settimana i lavori di manutenzione di un importante tratto di via don Minzoni, nel rione di Acquate, che interesseranno la direttrice per circa cinque settimane. L’intervento, che sarà effettuato dall’impresa valsassinese Bianchi costruzioni, passerà attraverso la rimozione dell’asfalto e della massicciata stradale e la demolizione della soletta esistente, per poi procedere con il rifacimento del solaio in calcestruzzo armato e, in conclusione, con il ripristino del manto stradale.

Per consentire l’esecuzione dalle opere previste, dalle 9 di lunedì 14 novembre alle ore 18 di mercoledì 16 dicembre sono istituiti: