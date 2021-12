Acquate. Gli ex dipendenti Sae si ritrovano per dare una mano a Telethon

Amici di Sae Lecco Club, domenica si è svolto il 17° incontro annuale

“Un momento per rivivere i vecchi tempi e ricordare le 62 persone del gruppo venute a mancare negli ultimi 2 anni”

LECCO – Con la Santa Messa delle ore 10 presso la chiesa parrocchiale di Acquate si è aperto, domenica scorsa, il 17° incontro annuale degli Amici di Sae Lecco Club. Presenti moltissimi ex dipendenti per ricordare le 62 persone del gruppo venute a mancare in questi ultimi due difficili anni.

Dopo la sospensione per la pandemia è tornato il tradizionale incontro fra gli ex lavoratori della Sae, azienda mai dimenticata dai suoi lavoratori – nonostante abbia cessato la sua attività a Lecco nei primi Anni 2000 – che grazie ad essa hanno potuto raggiungere la pensione dopo una vita trascorsa in fabbrica con tanti colleghi. Proprio loro hanno voluto far nascere l’Associazione Sae Lecco Club, costituita per promuovere iniziative di carattere solidale, culturale, sportivo, ricreativo e turistico finalizzate anche alla memoria e alla divulgazione della storia dell’azienda che per oltre mezzo secolo ha portato il nome della città manzoniana in ogni angolo del mondo, facendone la “capitale” mondiale dell’elettrificazione, con la sua produzione di carpenterie metalliche sia per elettrodotti e impianti elettrici, che per torri radio e radar.

Alle 12.30 il pranzo conviviale al Ristorante Nuovo di Garlate è stato un bel momento d’incontro, soprattutto un ritrovarsi tra amici ex dipendenti Sae, un incontrarsi per ricordare quei bei tempi trascorsi al lavoro dopo un periodo difficile per tutti a causa del covid.

Gli organizzatori di Telethon Gerolamo e Angelo Fontana, Renato Milani hanno ringraziano di cuore tutti gli Amici di Sae Lecco Club e gli zampognari (Gabriele Bolis, Giovanni Giardi, Gilberto Garghentini, Claudio Bolis) per aver portato in sala il valore e simbolo delle tradizioni del Natale: “Un grazie anche a tutti coloro che ci hanno offerto i premi per la sottoscrizione, in modo particolare l’artista Alex Fumagalli, per la sua opera dal titolo Emozioni. Un grazie a tutti per la partecipazione e il contributo e un arrivederci

all’anno prossimo. Il ricavato dell’iniziativa è stato di 1.422 euro“.