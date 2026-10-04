Acquate, il Coro San Giorgio in Duomo a Milano per le ordinazioni dei nuovi diaconi

Le celebrazioni si sono svolte ieri mattina, sabato

Una grande soddisfazione per il coro della parrocchia di Acquate, cresciuto negli anni con il servizio liturgico e un’intensa attività concertistica

LECCO – Il coro San Giorgio di Acquate, diretto da Gianmarco Aondio, ha eseguito sabato mattina in Duomo a Milano i canti della celebrazione delle ordinazioni diaconali, accompagnati dall’ organista del Duomo il M° Emanuele Carlo Viannelli, alterandosi con la Cappella Musicale del Duomo diretta dal M° Alberto Sala, il canto è stato arricchito anche dall’ intervento di alcuni strumentisti, ed ha accompagnato i diaconi e i fedeli presenti a questo importante momento del percorso di vita dei seminaristi.

“Siamo stati contattati quest’ estate da don Riccardo Miolo della commissione liturgica regionale, di fatto responsabile della musica nelle chiese ambrosiane, con la richiesta di fare da coro guida in Duomo insieme alla Cappella Musicale in occasione delle ordinazioni Diaconali, e così oggi, il Coro San Giorgio ha animato la celebrazione delle ordinazioni con entusiasmo e partecipazione. La preparazione del programma proposto è stata fatta nel mese di settembre, mese in cui abbiamo imparato anche il nuovo inno dei candidati che diventeranno sacerdoti il 12 giugno del 2027” spiega Aondio.

Il titolo dell’Inno è “Fiat Voluntas Tua “ (Mt. 6,10) e riprende le parole del Padre Nostro un passo scelto come motto dai candidati. Per l’occasione il canto è stato scritto dal compositore Francesco Meneghello su testo di Pierangelo Sequeri e ieri mattina è stato eseguito per la prima volta dal Coro San Giorgio, tra l’altro alla presenza anche dell’autore che, al termine della celebrazione ha espresso il suo apprezzamento riconoscendo l’ottima esecuzione proprio come attesa e immaginata dall’ autore.

Una grande soddisfazione per il coro della parrocchia di Acquate, cresciuto negli anni con il servizio liturgico e un’intensa attività concertistica, che sabato e domenica prossima terrà due concerti, sabato a Costa Masnaga alle 21 e domenica alle 16 a Calolziocorte concerti per coro e organo in tema mariano “L’ anima mia magnifica il signore”.

Tra i 17 diaconi ordinati ieri don Gianluca Perego giovane di Acquate ora in servizio a Senago (MI) e don Andrea Bassi originario di Binago (CO) che da un anno svolge il suo servizio ad Acquate che a giugno del 2027 diventeranno sacerdoti, con loro don Luca Tocchetti nuovo parroco della Comunità pastorale Beata Vergine di Lourdes che comprende Acquate Bonacina e Olate, don Francesco Grasselli, don Matteo Vasconi e don Carlo Gerosa, don Marco Albertoni.

La celebrazione, presieduta dall’ Arcivescovo Mario Delpini, è stata vissuta con il richiamo forte della voce di San Francesco, che moriva proprio il 3 ottobre di 800 anni fa, e la consegna ai nuovi diaconi nelle parole dell’Arcivescovo è stata

“Fatevi avanti con umiltà, semplicità, gratitudine e coraggio: troverete ristoro per la vostra vita. Andate a tutti, incoraggiate molti a farsi avanti, con fiducia e libertà: anche per loro è promessa perfetta letizia. Abbiamo una parola da dire ai fratelli e le sorelle che incontriamo: avremo il coraggio di ascoltarla, di andare fuori di chiesa a incontrare tutti, quelli che ci aspettano e quelli che non ci accolgono? Noi dobbiamo andare perché portiamo il segno, perché la missione che abbiamo ricevuto non ci permetterà di indugiare a pensare a noi stessi. Portiamo il segno del Signore crocifisso e per questo dobbiamo rivelare a tutti quale è la via della perfetta letizia».