Acquate, il giovane Gianluca Perego diventa diacono: il sacerdozio nel 2027

LECCO – Per Gianluca Perego è arrivato il momento di una nuova tappa del percorso che lo accompagnerà verso il sacerdozio. Il giovane, classe 2002, di Acquate sarà ordinato diacono nel Duomo di Milano, insieme ad altri dieci seminaristi della Diocesi di Milano.

La celebrazione è in programma sabato 3 ottobre alle 9 e sarà presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Per la comunità pastorale Beata Vergine di Lourdes, che riunisce Acquate, Bonacina e Olate, sarà possibile raggiungere Milano anche con il bus organizzato per l’occasione.

Tra i seminaristi che riceveranno il diaconato c’è anche Andrea Bassi, originario di Binago, che condivide con Gianluca il cammino verso il presbiterato. Bassi è inoltre impegnato nell’oratorio di Acquate, dove svolge il servizio pastorale.

Per entrambi quella di sabato sarà una tappa intermedia: l’ordinazione presbiterale è prevista nel giugno 2027.

Il gruppo dei candidati ha scelto come riferimento “Sia fatta la tua volontà”, la frase riportata sulla locandina che accompagna le celebrazioni e il loro percorso verso il ministero sacerdotale.

Dopo la celebrazione milanese, Gianluca Perego sarà accolto dalla sua comunità. Sabato alle 17, nella chiesa di Acquate, è previsto il Vespero con Benedizione Eucaristica del novello diacono.

Il programma proseguirà domenica 4 ottobre. Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa solenne nella chiesa di Acquate, con la predicazione del novello diacono. Al termine è previsto un aperitivo in oratorio, mentre alle 12.30 si terrà il pranzo comunitario.

La comunità pastorale aveva fissato al 30 settembre il termine per comunicare l’adesione al bus e al pranzo. Per chi desidera partecipare al regalo destinato a Gianluca è inoltre indicata la possibilità di effettuare una donazione attraverso l’IBAN della parrocchia di Acquate, specificando nella causale “regalo don Gianluca”.

Un fine settimana che accompagnerà così Gianluca Perego dal Duomo di Milano alla sua comunità di Acquate, nel passaggio che precede l’ultima tappa del percorso verso l’ordinazione sacerdotale.