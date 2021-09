Nato dalla volontà di Maurizio Invernizzi, el barbeè de Malavee

Oggi raccoglie oltre una trentina di amici che si ritrovano per correre e divertirsi

LECCO – Un gruppo di appassionati della corsa, nato nel settembre 2019 dalla volontà del di Maurizio Invernizzi per tutti “El Barbeè de Malavee” (il parrucchiere di Malavedo), atleti appartenenti a varie società sportive del lecchese che si trovano tutti i martedì e giovedì per gli allenamenti serali, e poi alla domenica alle varie competizioni, chiaramente ognuno con la propria divisa.

Non stiamo parlando di una società sportiva, ma semplicemente di un’amicizia nata grazie alla corsa che si è sempre più rafforzata facendo nascere un gruppo che oggi ha raggiunto oltre 30 persone, dove lo spirito di de Coubertin prevale su tutto: non contano i risultati, ma lo stare insieme. Un team dove il più forte aspetta comunque chi non ha il ritmo dei 4 minuti al km nelle gambe, uomini e donne di tutte le età che vogliono correre e divertirsi insieme, lo dimostrano anche i numerosi terzi tempi organizzati in quel di Acquate.

“Durante l’ultimo periodo in assenza delle gare, è diventata ormai una prassi il ritrovo domenicale alle 9 e il trail sulle nostre bellissime montagne, con qualche variazione su strada in caso di pioggia – raccontano dal team -. Chi si vuole aggregare è sempre il benvenuto, il ritrovo serale è sempre alla fontanella alla Salita dei Bravi in quel di Acquate alle 19 circa, mentre la domenica ci troviamo alle 9 al parcheggio del viale Montegrappa”.

Martedì scorso il Team Barbee si è ritrovato al bar Vitali per festeggiare i due anni di vita: “Grazie a tutti per la partecipazione e la stupendo momento di ritrovo organizzato al Bar Vitali, con i due titolari Ettore e Romeo a cui vanno i nostri complimenti per la impeccabile organizzazione”.

E per ultimo una piccola citazione che spiega bene lo spirito del Team: “Corro perché se non lo facessi sarei pigro e triste e spenderei il mio tempo sul divano. Corro per respirare l’aria fresca. Corro per esplorare. Corro per sfuggire l’ordinario. Corro… per assaporare il viaggio lungo la strada. La vita diventa un po’ più vivace, un po’ più intensa. A me questo piace” (Dean Karnazes).