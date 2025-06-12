Acquate. Sistemate la scalinata in via Ai Poggi e la cappelletta in via Canto

Sono terminati la scorsa settimana i lavori di riqualificazione

“Ringrazio la fondazione Clerici e i privati cittadini che stanno dimostrando un desiderio di cura del bene comune”

LECCO – Sono terminati la scorsa settimana i lavori di riqualificazione della scalinata di via Ai Poggi, sentiero urbano di collegamento molto utilizzato dagli abitanti del rione di Acquate. L’intervento di demolizione, effettuato tra il 27 marzo e il 10 aprile, è stato realizzato dagli studenti della fondazione Luigi Clerici, nell’ambito di un patto di collaborazione sottoscritto con l’amministrazione comunale, sotto la supervisione dell’impresa Pozzi Virginio Strade Srl, che ha completato nei giorni scorsi l’intervento di ripristino della scalinata, per conto del Comune di Lecco.

Lavori terminati anche alla cappelletta votiva di via Canto, sempre nel rione di Acquate, per la quale il patto di collaborazione con il Comune di Lecco era stato sottoscritto a fine 2024.

Così l’assessora alla Cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi: “Ringrazio la fondazione Clerici per questo intervento, il primo step di un percorso insieme che prevede già ulteriori azioni per il prossimo anno scolastico. Ringrazio inoltre i privati cittadini che, associati o individualmente, stanno aderendo in questi mesi in maniera importante, con proposte diversificate a favore della comunità, dimostrando un senso di appartenenza e un desiderio di cura del bene comune, paradigma di una collettività che interagisce e crea insieme”.