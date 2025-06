Acquate vince la prima edizione del Palio dei Rioni

Vinta la sfida di nascondino urbano che si è svolta oggi

Domani gran finale della “Festa del Lago e della Montagna“ con lo spettacolo pirotecnico sul lago con inizio alle 22.30

LECCO – Una piazza Garibaldi gremita di colori, voci e sorrisi ha fatto da sfondo, nella serata di venerdì, alla sfilata inaugurale del primo Palio dei Rioni di Lecco, la manifestazione che punta a riscoprire e valorizzare lo spirito di comunità nei quartieri della città. Quindici squadre, una per ciascun rione, pronte a contendersi il titolo di rione vincitore. A scandire i tempi della presentazione ufficiale, l’assessore Giovanni Cattaneo, nel ruolo di cerimoniere, che ha presentato le squadre e gli ‘scudetti’ dei rioni, frutto del talento creativo delle scuole primarie della città.

“Nel cuore di ogni lecchese batte un rione” è lo slogan scelto per questa prima edizione. Dopo la presentazione, la serata è proseguita con un momento di karaoke che ha fatto cantare giovani e meno giovani, per poi chiudersi con un dj set che ha trasformato la piazza in una festa a cielo aperto.

L’apertura ufficiale delle competizioni è scattata questa mattina, sabato, con la divertente gara di nascondino urbano, un richiamo al gioco e alla spensieratezza di un tempo, con epicentro sempre piazza Garibaldi. Le prove hanno coinvolto tutti i rioni di Lecco: Centro, Bonacina, Pescarenico, Santo Stefano, Laorca, Malavedo, San Giovanni, Rancio, Acquate, Olate, Castello, Belledo, Germanedo, Maggianico, Chiuso e Versasio. Ad aggiudicarsi la sfida e quindi il Palio è stato Acquate, secondo Santo Stefano e terzo San Giovanni.

Domani, domenica, il Palio si chiuderà in musica con l’omaggio del Corpo Musicale Alessandro Manzoni – Città di Lecco, dalle ore 15. Mentre in serata la “Festa del Lago e della Montagna” in cui è stato inserito il Palio, culminerà alle 22.30 con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul lago.

Per l’assessore Cattaneo è una prima edizione del Palio che “vuole essere un seme da coltivare insieme alle associazioni nei prossimi mesi. Due le emozioni più belle: gli occhi dei bambini ieri sera quando abbiamo svelato gli stemmi dei rioni che loro avevano disegnato e la felicità della coppia di Acquate che ha vinto il nascondino urbano“.

A loro la coppa mentre alla scuola Cesare Battisti andrà il Palio creato dall’artista Afran: lo custodiranno fino al prossimo anno quando ci sarà la rivincita con gli altri rioni della città!

“Il Palio nasce come occasione per fare conoscere ai più giovani la bellezza dei nostri rioni – prosegue Cattaneo – per questo vorremmo lanciare la proposta di un Comitato del Palio che possa accogliere idee e proposte per far memoria e far conoscere la città dei 15 rioni”.

E proprio Afran che ha realizzato il trofeo del Palio, che rappresenta due remi raffiguranti Renzo e Lucia con integrati due bastoni da trekking, ha dedicato queste parole alla città di Lecco: “Nei remi si immagina lo splendido lago, così ancorati al passato ma così attuali per rimarcare la fatica, indispensabile per raggiungere nuovi traguardi. Nel bastone da tracking c’è riflesso il Resegone e tutte le fantastiche montagne che la circondano, disegnando quel panorama prealpino che la rende unica. Entrambi sono strumento di mobilità ad auspicio che il percorso che si sta iniziando sia lungo e sereno Renzo e Lucia sono simboli profondamente radicati nel tessuto e nella cultura di Lecco, così come i colori e lo stemma della città che la presenza dell’oro rende ancora più regali. Lecco è il passato, Lecco è il presente, Lecco sarà il futuro. Viva il Palio”.

Infine, ma non da ultimo, sempre oggi, sabato, alle ore 19, è in programma la Promessi Sposi Run, corsa podistica ispirata alla celebre 10 km del Manzoni. L’iniziativa, promossa da Alberto Ariotti e Alessandra Anna Milani dell’associazione Lab4You, si inserisce nel palinsesto del Palio come momento di aggregazione dinamico e simbolico, sulle orme della tradizione letteraria della città.