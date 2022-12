Ad Acmt e Auser Lecco il premio #MAISoli di Regione Lombardia

Le due associazioni lecchesi hanno ricevuto l’importante riconoscimento

“Persone straordinarie che, quotidianamente e con costanza, dedicano parte della loro giornata e delle loro energie ad aiutare gli altri”

LECCO – Anche quest’anno Regione Lombardia, attraverso il Premio #MAISoli, giunto alla quarta edizione, ha dato merito al prezioso lavoro delle numerose associazioni che operano nell’ambito del Sistema Sociosanitario Lombardo a supporto dei malati e delle loro famiglie.

“È un’occasione imperdibile – ha spiegato l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso – per ringraziare il mondo del volontariato: persone straordinarie che, quotidianamente e con costanza, dedicano parte della loro giornata e delle loro energie ad aiutare gli altri. Siete una grande famiglia e per me è un grande privilegio essere qui in questa giornata”.

Filo conduttore dell’iniziativa, la narrazione di storie significative ed emozionanti, raccontate direttamente dai protagonisti. I racconti sono stati il pretesto per accendere i riflettori su migliaia di uomini e donne, giovani e meno giovani che, come un piccolo esercito del bene, non solo durante la pandemia e la campagna vaccinale ma ogni singolo giorno dell’anno, si mettono al servizio di chi soffre, senza mai lasciare nessuno da solo.

Alla quarta edizione di #MAISoli hanno preso parte i rappresentanti di quasi 150 associazioni di volontariato a cui Regione Lombardia ha voluto donare una pergamena come riconoscimento simbolico per l’impegno e la dedizione e un dolce omaggio: gli ingredienti per preparare la torta #MAISoli, una torta di mele e cioccolato bianco al profumo di rosmarino realizzata per l’evento dallo chef Stefano Grandi. A ricevere l’importante riconoscimento per la provincia di Lecco l’Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo (Acmt) e Auser Provinciale Lecco.

“Siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento conferito dalla Regione e che premia l’associazione e i volontari che ne fanno parte per il loro impegno costante, profuso sul fronte dell’assistenza domiciliare e, da marzo 2022, all’interno dell’Hospice Resegone, realizzato con il fondamentale contributo di ACMT”, sottolinea la presidente del sodalizio, Francesca Biorcio Mauri.

L’evento si è aperto con la performance della Compagnia Sabbie Luminose, che ha incantato il pubblico animando un racconto con disegni fatti con la sabbia, le luci e la musica. La conduzione, affidata ad Alessandro Greco, è stata intervallata dalle incursioni dell’imitatore Vincenzo De Lucia, che ha interpretato alcuni dei volti più conosciuti della televisione italiana: Maria De Filippi, Mara Maionchi e Mara Venier, quest’ultima protagonista di una improbabile intervista all’Assessore al Welfare Guido Bertolaso. Presente all’evento anche la “vera” Mara Maionchi, testimonial di diverse campagne di sensibilizzazione, che ha duettato con il suo alter ego Maionchi/De Lucia.