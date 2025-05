Adunata degli Alpini a Biella, ampia partecipazione dei gruppi lecchesi

Oggi la grande sfilata a chiusura della 96° edizione

Tra le centomila penne nere anche quelle appartenenti alle sezioni ANA Lecco e Colico Alto Lario

BIELLA – Tra le centomila penne nere che hanno “invaso” Biella per la tradizionale Adunata Nazionale degli Alpini, giunta alla 96° edizione, anche una folta rappresentanza di gruppi lecchesi.

Galbiate, Acquate, Valgreghentino e gli altri gruppi appartenenti alla sezione ANA Lecco, capitanata da Emiliano Invernizzi, e Colico Alto Lario (con circa 800 alpini e 200 aggregati), hanno preso parte alla lunga sfilata che si è svolta oggi, domenica, atto conclusivo dell’Adunata iniziata questo giovedì.

A portare “colore” alla marcia anche parte del folkloristico ensemble I Picétt del Grenta che hanno suonato il tradizionale flauto di Pan firlinfeu.

Oltre ai vertici ANA Lecco e Alto Lario, non sono mancati i rappresentati del territorio: il consigliere provinciale Antonio Pasquini per la Provincia di Lecco; la consigliera comunale Paola Frigerio, consigliera comunale di Lecco e presidente del CAI Lecco; il sindaco di Colico Monica Gilardi, per citarne alcuni.

Al termine della sfilata il “passaggio del testimone” con Genova, che ospiterà l’Adunata il prossimo anno, nel 2026.

GALLERIA FOTOGRAFICA