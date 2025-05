Agatha in cammino: concluso il percorso giubilare a Bergamo

Sabato 17 maggio si è chiuso il percorso di quattro tappe organizzato da Agatha in cammino – ODV

LECCO – Si è concluso con soddisfazione e partecipazione “Il Cammino del Giubileo”, iniziativa promossa da Agatha in cammino – ODV in occasione dell’anno giubilare, che ha visto un gruppo di pellegrini affrontare un viaggio di circa 45 chilometri da Lecco a Bergamo Alta, suddiviso in quattro tappe. L’evento, terminato sabato 17 maggio, ha unito natura, arte, spiritualità e riflessione, accompagnando i partecipanti in un percorso ricco di significati.

Guidati da una guida ambientale escursionistica volontaria dell’associazione, i pellegrini hanno attraversato paesaggi suggestivi e visitato luoghi di grande valore artistico e religioso. Tra questi spiccano il Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Lecco, il Santuario della Madonna del Lavello a Calolziocorte, la Chiesa Romanica di Santa Margherita a Monte Marenzo, l’Abbazia di San Giacomo Maggiore a Pontida, l’Abbazia Romanica di Sant’Egidio in Fontanella, il Santuario Madonna della Castagna a Paladina e, infine, la Cattedrale di Sant’Alessandro Martire a Bergamo Alta.

Durante le soste nei luoghi sacri, i sacerdoti hanno offerto spunti di riflessione sul cammino come metafora della vita, fatta di salite e discese, di fatica e momenti di gioia inaspettata. Il viaggio non è stato solo fisico, ma anche simbolico: una sfida a lasciare le proprie certezze e ad aprirsi al confronto con compagni di viaggio, sconosciuti incontrati lungo il percorso, con cui condividere emozioni, silenzi e sostegno reciproco.

L’arrivo in Piazza Vecchia a Bergamo Alta e il momento conclusivo nella Cappella del Crocifisso in Cattedrale hanno rappresentato un’emozione condivisa, suggellando il valore umano e spirituale del cammino.

La presidente dell’associazione, Daniela Invernizzi, ha commentato: “Il Cammino del Giubileo è stato un percorso oltre che fisico anche simbolico che racchiude il senso stesso della vita. In particolare, è stato dedicato a coloro che affrontano il ‘cammino della malattia’, un percorso spesso arduo e imprevedibile, che richiede forza e il sostegno di chi ci sta accanto. Coloro che hanno camminato lo hanno fatto con questo pensiero nel cuore, quindi hanno percorso questo cammino anche per coloro che in questo particolare momento della vita non potevano camminare. Camminare insieme, ha significato anche condividere il viaggio della vita, offrendo sostegno a chi ne ha bisogno e trovando, passo dopo passo, la forza di guardare avanti. C’è chi ha percorso tutte e quattro le tappe, chi solo una o due, ma ogni passo insieme è stato condiviso e ha rappresentato speranza e solidarietà. Desidero quindi ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla nostra proposta, che è andata oltre ogni nostra aspettativa e questo ci ha fatto veramente molto piacere”.

L’esperienza si inserisce in un progetto più ampio, “Camminiamo insieme… per il benessere e la ricerca scientifica”, che proseguirà il 7 giugno con un nuovo itinerario alla scoperta del tempietto di San Fedelino, gioiello del romanico dell’Alto Lario. Un’occasione per continuare a camminare, riflettere e condividere momenti di comunità.