I percorsi si svolgeranno da febbraio a maggio

Un cammino per il benessere e la ricerca scientifica

LECCO – L’Associazione Agatha in Cammino propone “Il Cammino del Giubileo”, un percorso di circa 45 km che unisce natura, arte e spiritualità. Accompagnati da una guida ambientale escursionistica, volontario dell’associazione, i partecipanti partiranno dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Lecco, per concludere il cammino a Bergamo Alta, presso la Cattedrale di Sant’Alessandro Martire.

“Il cammino, come metafora della vita, ha il potere di trasformare il modo in cui percepiamo il mondo. Al di là della sua lunghezza e della meta finale, questa esperienza diventa un’opportunità per riflettere, abbandonare le proprie sicurezze e mettersi in gioco. Un viaggio che si compie insieme ad altri, anche solo per un tratto, condividendo emozioni, gioie, fatiche e silenzi” spiegano dall’Associazione.

“Nel cammino, come nella vita, è importante imparare a portare uno zaino leggero, per liberarci dai pesi inutili che ci impediscono di essere veramente liberi e di vivere autenticamente – continuano i membri dell’Associazione – Questo percorso ti offrirà l’opportunità di vivere l’esperienza di un cammino itinerante, anche se non svolto in continuità, permettendoti di riscoprire il valore di ogni passo”.

Gli appuntamenti

Sabato 22 febbraio – km 13 con circa 250 mt. di dislivello: Lecco Santuario di Nostra Signora della Vittoria, chiesa di San Gerolamo Emiliani a Somasca, Santuario di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte;

Sabato 8 marzo – km 8 con circa 350 mt. di dislivello: San Gottardo di Torre de Busi, chiesa di Santa Margherita a Monte Marenzo, San Gregorio di Cisano Bergamasco;

Sabato 12 aprile – km 9 con circa 250 mt. di dislivello: Pontida – Abbazia di san Giacomo Maggiore, Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella, Mapello Santuario Madonna di Prada;

Sabato 17 maggio – km 15 con circa 350 mt. di dislivello: Sombreno di Paladina, Cattedrale Sant’Alessandro Martire Bergamo Alta.

La Presidente di Agatha in Cammino, Daniela Invernizzi, commenta: “Il Cammino del Giubileo rappresenta per noi un percorso che va oltre l’aspetto fisico, diventando anche un simbolo della vita stessa, con le sue salite e discese, i momenti di fatica e le gioie inaspettate. In particolare, vogliamo dedicarlo a chi affronta il ‘cammino della malattia’, un percorso spesso difficile e imprevedibile, che richiede forza, resilienza e il supporto di chi ci sta vicino”.

Inoltre, Daniela Invernizzi aggiunge: “Le salite simboleggiano le sfide e le difficoltà che ci mettono alla prova, ma che, una volta superate, ci offrono la possibilità di vedere il mondo con occhi nuovi. Le discese, invece, ci ricordano che, anche nei momenti di respiro, è fondamentale imparare a lasciare andare ciò che ci appesantisce e vivere pienamente il presente”.

“Camminare insieme, come comunità, significa condividere il viaggio della vita, offrendo sostegno a chi ne ha bisogno e trovando, passo dopo passo, la forza di guardare al futuro. Invitiamo tutti a partecipare. Non importa quanto sia lungo il tratto che percorrerete con noi, ogni passo sarà un atto di speranza e solidarietà, specialmente per chi sta combattendo la propria battaglia contro la malattia” commenta la Presidente.

Daniela Invernizzi esprime un ringraziamento speciale: “Desidero rivolgere un sentito grazie a Pietro Alborghetti, guida escursionistica ambientale e volontario dell’associazione, che con grande passione e dedizione ha ideato e realizzato questo straordinario cammino. Grazie al suo amore per la natura, alla sua sensibilità e alla profonda conoscenza del territorio, Pietro ha creato un itinerario che non è solo un viaggio attraverso paesaggi, arte e spiritualità, ma anche un percorso di crescita personale e collettiva. A nome di tutta l’associazione, un grazie di cuore per aver trasformato questa idea in una realtà che porterà speranza, solidarietà e benessere a molte persone”.

Infine, la Presidente esprime ulteriori ringraziamenti: “Desidero ringraziare in modo particolare i sacerdoti Don Giandomenico Colombo e Don Francesco Beretta, della Comunità Pastorale dei SS. Martino e Benedetto di Molteno con Garbagnate Monastero, Brongio e Sirone, per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa giubilare, contribuendo a renderlo un cammino ancora più significativo”.

L’evento è Patrocinato dai Comuni di Molteno e Dolzago. Per iscrizioni è possibile mandare una e-mail all’indirizzo iscrizioni@agathaincammino-odv.org