Agenzia per il Trasporto Pubblico, candidature aperte per Cda e organo di revisione

Domande accolte fino alle ore 11.00 del 10 gennaio

Per candidarsi è necessario possedere i requisiti specificati negli avvisi pubblici

LECCO – Candidature aperte per le cariche del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di revisione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese. Gli incarichi nell’ente pubblico, della durate di tre anni dall’elezione, sono in scadenza, e richiedono la designazione di nuovi rappresentati per tali ruoli. Si possono candidare i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti, come specificato negli avvisi pubblici.