Agli Istituti Airoldi e Muzzi festa per i 105 anni della signora Giulia Granito

Nata il 10 novembre 1921 a Romagnano Sesia, in provincia di Novara

A condividere l’importante traguardo i famigliari, i vertici e l’equipe della struttura

LECCO – Mercoledì 10 novembre, gli Istituti Airoldi e Muzzi di Lecco, festa per i 105 anni della signora Giulia Granito, nata il 10 novembre 1921 a Romagnano Sesia, in provincia di Novara.

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Questo è il suo quarto compleanno centenario festeggiato in IRAM. A condividere con lei questo prestigioso traguardo sono stati il Presidente Giuseppe Canali, il Direttore generale Alessandro Palladini, il figlio Renato, i nipoti piemontesi e gli ospiti, con tutta l’equipe di cura del secondo piano della Residenza Medale.