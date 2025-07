Agricoltura e tutela territorio, oltre 460mila euro in provincia di Lecco

Sono 17 i progetti finanziati da Regione Lombardia

Zamperini: “Sostegno concreto agli agricoltori e paesaggio rurale”

LECCO – Sono 17 i progetti finanziati in provincia di Lecco nell’ambito dell’intervento SRD04 del Piano Strategico PAC 2023-2027, per un totale di 460.200 euro destinati alla realizzazione di interventi non produttivi agricoli con importanti finalità ambientali. Il decreto approvato da Regione Lombardia mette a disposizione complessivamente 6,9 milioni di euro a favore della sostenibilità e della valorizzazione del territorio agricolo lombardo.

“Un risultato concreto che premia l’impegno degli agricoltori lecchesi e dimostra la grande attenzione che Regione Lombardia riserva al nostro territorio – afferma il Consigliere Regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini –. Le risorse stanziate permetteranno di realizzare opere fondamentali per la tutela del paesaggio, per il contrasto alla fauna selvatica, ma anche per il recupero di elementi storici dell’identità rurale del nostro territorio”.

Nel complesso, il bando ha visto l’approvazione di 301 domande in tutta la Lombardia, con una distribuzione articolata per tipologia di intervento. Sono 56 le domande ammesse per la realizzazione di siepi, filari, aree umide, fontanili, pozze d’abbeverata e fasce tampone arbustive, per un investimento pari a circa 2,6 milioni di euro. Di fondamentale importanza anche le 128 domande approvate per l’acquisto di recinzioni anti-predazione a protezione degli allevamenti e di recinzioni anti-ungulati per la salvaguardia delle colture, per un valore complessivo di 490.000 euro.

Nel territorio lecchese, sono 7 le domande accolte per l’acquisto di recinzioni anti-predazione a protezione degli allevamenti e di recinzioni anti-ungulati, per un contributo totale pari a 41.813,11 euro. Ulteriori 113 interventi riguardano la realizzazione o il ripristino di muretti a secco, elementi tipici del paesaggio lombardo, preziosi sia dal punto di vista ambientale che storico, per un contributo totale di 3,8 milioni di euro. Infine, sono state approvate anche 4 domande per il contenimento delle specie invasive, come la nutria, per un valore di 24.600 euro.

“È particolarmente importante che siano stati finanziati anche numerosi interventi per la difesa attiva degli allevamenti e delle coltivazioni, che spesso subiscono danni ingenti da predatori e ungulati – prosegue Zamperini –. La presenza di questi strumenti, e i quasi 42.000 euro assegnati alla provincia di Lecco per le recinzioni, testimoniano una risposta concreta e immediata a una criticità spesso sottovalutata, ma che incide pesantemente sul lavoro quotidiano delle aziende agricole. Ringrazio con convinzione l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, per la capacità dimostrata nell’attuare una strategia concreta e mirata verso i bisogni reali delle imprese agricole, ma anche verso il valore ecologico e paesaggistico dei nostri territori.”