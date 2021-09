Agronomi e Forestali, rinnovato il consiglio. Vicepresidente il lecchese Massimo Valagussa

Alla guida dell’ordine interprovinciale il presidente Ettore Piero Antonio Frigerio

Giorgio Buizza eletto segretario mentre Claudio Fabelli tesoriere

LECCO – I Dottori agronomi e Dottori Forestali delle province di Como, Lecco e Sondrio, riuniti in un unico Ordine interprovinciale, hanno rinnovato il Consiglio per il prossimo quadriennio 2021-2025. L’elezione, avvenuta al primo scrutinio, ha visto la partecipazione del 60% degli iscritti. Per la prima volta si è utilizzato il voto elettronico.

A conclusione della votazione e della successiva attribuzione delle cariche il Consiglio

dell’Ordine è così composto:

Dott. Agr. Ettore Piero Antonio Frigerio (CO) – Presidente:

Dott. Agr. Massimo Valagussa (LC) – Vicepresidente

Dott. Agr. Giorgio Buizza (LC) – Segretario

Dott. Agr. Claudio Febelli (LC) – Tesoriere

Dott. For. Anna Bonini (SO)

Dott. For. Sara Martelletti (SO)

Dott. Agr. Pierluigi Gatti (CO)

Dott. Agr. Alessandro Pozzi (CO)

Agr. Iunior Niccolò Mapelli (LC)

Il Presidente ha espresso la soddisfazione per la comodità e la rapidità delle operazioni di voto che per la prima volta si sono svolte utilizzando esclusivamente i mezzi informatici. La piattaforma appositamente predisposta ha consentito una buona partecipazione degli iscritti che hanno potuto esprimere il voto dalla propria postazione di studio. Il Consiglio, che rappresenta in modo equilibrato i 180 iscritti distribuiti nelle tre Provincie, si appresta ad affrontare un quadriennio di intensa attività legata alle urgenze derivanti dalla transizione ecologica e dalle responsabilità di partecipare ad una attività produttiva sempre più esigente per gli aspetti della sicurezza alimentare, per la qualità delle produzioni dentro un quadro di sostenibilità, per contribuire a migliorare la qualità della componente verde nelle aree urbanizzate, per la salvaguardia e la sicurezza del territorio montano.