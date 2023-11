Ai Lions Clubs Lecco Host e San Nicolò visita del Governatore Alberto Frigerio

Il Governatore ha sottolineato l’importanza di partire dai club del territorio per creare progetti più ampi

“Essere socio Lions significa impegno per progettare service ed essere sempre più efficaci nel rispondere ai bisogni”

LECCO – Martedì 24 ottobre i soci del Lions Club Lecco Host e Lions Club San Nicolò si sono riuniti per la visita di Alberto Frigerio, Governatore del distretto Lions 108lb1, che comprende le provincie di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza Brianza e l’Alto Milanese. Il Governatore ha parlato con i presidenti dei due club, Antonio Brusadelli del Lions Club Lecco Host e Cinzia Cesana del Lions Club San Nicolò, e con i soci per conoscere i progetti che stanno portando avanti.

Alberto Frigerio ha successivamente sottolineato come si parta proprio dai club del territorio per la creazione di progetti più ampi: un progetto realizzato da un club può essere allargato a più club a livello nazionale ed infine arrivare ad essere un progetto di portata mondiale grazie al Lions Clubs International.

Il Governatore ha affermato: “Oggi sono presenti nel mondo circa 40.000 clubs, e la nostra intenzione è quella di crescere numericamente per riuscire a donare di più e meglio. Con donare non intendo solo il contributo economico, ma anche e, soprattutto, il nostro tempo.

Essere socio Lions significa infatti ritrovarsi e dedicare tempo e impegno per progettare service ed essere sempre più efficaci nel rispondere ai bisogni di aiuto”.

Il Governatore Frigerio ha poi riportato le parole di Patti Hill, Presidente del Lions International, che ricorda come il motto “Changing the World – Cambiamo il mondo”, si concretizzi attraverso piccoli passi: tante piccole scelte e atti di solidarietà che le persone compiono ogni giorno. Insieme, la somma dei singoli sforzi rende il mondo un posto migliore.

Ha ricordato, infine, che i programmi e le iniziative della Presidente Internazionale Hill saranno improntanti, quest’anno, soprattutto allo sviluppo di progetti incentrati sul creare un ambiente più verde e pulito ed, ovviamente, continueranno a supportare la fondazione LCIF, il che significa rendere possibile la realizzazione del servizio dei Lions per le persone che hanno bisogno di un sostegno. In conclusione, ha sostenuto il Governatore, i club del territorio sono la vera forza del Lions International e i soci devono continuare a mettere a disposizione il loro tempo e il loro impegno per contribuire a progetti umanitari a livello territoriale, ma sempre con una visione globale.