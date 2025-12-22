Aido. 300mila euro stanziati nel 2026 per campagne di sensibilizzazione in Lombardia

Aido a fianco di oltre 8.500 pazienti in attesa di ricevere un organo

“Ora è necessario trasformare le intenzioni in azioni concrete”

LECCO – Per il 2026 sono stati stanziati 300mila euro per promuovere campagne regionali di sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti, in collaborazione con i Comuni e con il supporto di ANCI Lombardia, nonché con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore impegnati nella promozione della donazione.

“Il lungo percorso di sensibilizzazione portato avanti con determinazione dalla nostra associazione, sin dall’incontro con la Commissione Sanità, ricevuti dalla Presidente Patrizia Baffi, durante il quale abbiamo evidenziato la necessità che la Regione Lombardia, così come tutti gli Enti Locali, si facesse carico direttamente del problema dell’informazione, come previsto dalla legge, oggi si concretizza in un primo passo, importante ma ancora insufficiente” spiega Antonio Sartor, Presidente Aido Lombardia.

“Ora è necessario trasformare le intenzioni in azioni concrete e muoversi rapidamente per programmare la campagna informativa. A.I.D.O., come sempre, è pronta a fare la sua parte nella diffusione della cultura della donazione, a fianco degli oltre 8.520 pazienti in lista d’attesa per un organo, per dare loro la possibilità di tornare a vivere” conclude Sartor.