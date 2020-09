Aido Provinciale, concerto del dono e assemblea elettiva

Doppio appuntamento nel prossimo week-end

Concerto sabato sera, ore 21, in piazza Garibaldi

LECCO – L’Aido Provinciale Lecco invita tutti al “Concerto bandistico del dono” in programma il 12 settembre, in occasione della Giornata Nazionale del Dono. L’appuntamento è in piazza Garibaldi a Lecco alle ore 21 e vedrà protagonista il corpo musicale Alessandro Manzoni di Lecco.

L’Aido Provinciale guidato dal presidente Antonio Sartor, poi, si riunirà in assemblea domenica 13 settembre, alle ore 8.30, presso l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco (via Tonale 28/30 a Lecco) per l’assemblea ordinaria elettiva in cui ci sarà il rinnovo delle cariche consigliari per il quadriennio 2020/2023.