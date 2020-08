Airoldi e Muzzi: Angelina Loda festeggia 100 anni

Importante traguardo per la signora Angelina Loda

Il suo desiderio? Andare in funivia ai piani d’Erna

LECCO – Lecchese, nata il 7 agosto 1920, ospite degli istituti, Residenza Bettini, dall’ottobre 2017, Angelina Loda in passato ha lavorato come commessa in un negozio in centro a Lecco. La sua passione è sempre stata la lettura e, oggi, è molto dispiaciuta che i suoi occhi non le consentono più di leggere autonomamente. Ha ancora due grandi desideri: un pranzo al Ristorante Il Corazziere di Merone e la salita ai Piani d’Erna con la funivia.

Non avendo avuto figli ed essendo rimasta vedova, non ha familiari stretti. E’ stata così festeggiata nello spazio del Bettini dedicato agli incontri con i familiari, limitando la presenza a due suoi amici che la conoscono da molti anni, le sono particolarmente affezionati e da quando è ospite degli istituti le sono stati sempre molto vicini.

Angelina Loda è stata molto contenta di festeggiare i suoi 100 anni. A nome degli Istituti era presente la vicepresidente Rosaria Bonacina per il tradizionale omaggio floreale. La festa è poi proseguita in reparto con il pranzo speciale e la torta offerta dal Servizio di ristorazione Sodexo: qui la signora ha ricevuto gli auguri dagli ospiti e dal personale del 4° piano della Residenza Bettini.