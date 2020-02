Airoldi e Muzzi, festa per i 106 anni della signora Linda Frangioni

Originaria di Firenze si è trasferita da piccola a Lecco

LECCO – Compleanno speciale, lo scorso 12 febbraio, per i 106 anni della signora Linda Frangioni, ospite dal 2015 al primo piano della Residenza Medale degli istituti riuniti Airoldi e Muzzi. Nata il 12 febbraio 1914 in Provincia di Firenze, si è trasferita da giovane a Lecco con la famiglia, accompagnando il padre ferroviere. Per anni ha lavorato alle Poste. Da sempre amante della musica e del ballo, ancora oggi racconta i suoi moltissimi ricordi legati alle vacanze sulla Riviera Romagnola.

E’ tra gli ospiti che maggiormente partecipano alle attività organizzate dagli educatori, nonostante la vista oggi le sia diventata debolissima. Nella mattina del 12 febbraio ha ricevuto, molto commossa, gli auguri per i suoi 106 anni, del Presidente Giuseppe Canali e del Direttore Generale Fulvio Sanvito. A festeggiarla anche tutto il personale e gli ospiti della Residenza