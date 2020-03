Airuno, i fiori sono in regalo: “Portino colore e gioia nelle vostre case”

L’iniziativa del negozio Garden Orchidea, chiuso per l’emergenza Coronavirus

I fiori invenduti a causa della chiusura sono stati messi fuori dal parcheggio, in regalo

AIRUNO – “Con il negozio chiuso avremmo dovuto buttare i fiori che erano oramai pronti, così abbiamo deciso di donarli. Li abbiamo lasciati fuori dal parcheggio del nostro negozio Garden Orchidea, ad Airuno, chi passa può prenderli: speriamo portino colore e gioia nelle vostre case”.

Un gesto piccolo e semplice, ma molto apprezzato in tempi di emergenza, quello del garden center Orchidea di Airuno: come gli altri negozi anche il punto vendita di via Statale ha dovuto abbassare le serrande in seguito al decreto governativo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Tanti però i fiori e i materiali già pronti per la vendita, così i titolari hanno deciso di donarli ai cittadini.

“Avevamo primule e altre fioriture pronte, all’idea di buttarle ci piangeva il cuore così abbiamo deciso di metterle a disposizione dei cittadini, gratuitamente – ha spiegato Chiara Sala – i vasi con i fiori sono stati lasciati fuori dal parcheggio del negozio a partire dallo scorso 13 marzo: ovviamente non abbiamo incoraggiato nessuno ad uscire apposta di casa per andarli a prendere, ma abbiamo pensato ai lavoratori o a chi si muove per esigenze diverse, alla fine il negozio affaccia su una via trafficata. L’idea è stata: chi passa di qui può prendere i fiori. Di fatto l’iniziativa è stata molto apprezzata, molti sono stati presi, ne siamo felici”.

I fiori resteranno disponibili ancora per due o tre giorni, dopo di che verranno ritirati: “Purtroppo sono gli ultimi giorni di fioritura per le primule, ma quando potremo riaprire e ci ritroveremo sarà ormai tempo di gerani, surfinie, nuove guinea, piantine da orto e tante altre fioriture ancora. Vi aspettiamo” ha concluso Chiara.