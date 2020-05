Aiutiamoci. 2.800 euro dai lavoratori della Pfa di Cortenova. Pannelli sulle auto per il trasporto di persone

LECCO – La raccolta fondi Aiutiamoci a sostegno dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco organizzata dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese ha raggiunto la somma di 4.291.590 euro da 8.552 donatori.

Donazione da parte dei lavoratori della PFA di Cortenova

La Fondazione comunitaria segnala la donazione di 2.800 euro frutto di una raccolta fondi realizzata dai lavoratori della PFA di Cortenova. “L’idea della donazione nasce da un gruppo di dipendenti che durante la quarantena ha voluto trovare un modo per aiutare e dare un piccolo contributo in un momento così drammatico come la pandemia da Coranavirus” afferma Diego Invernizzi, dipendente della PFA.

“Nel periodo più buio, all’inizio del lockdown, quando persino la certezza del lavoro vacillava, la voglia di donare non è mancata anche nei soggetti con meno possibilità e con un futuro reso ancora più incerto dalla cassa integrazione, con il ritorno ad una vita lavorativa normale ancora lontano. Dopo le prime difficoltà nel trovare le modalità più adatte alla raccolta, le adesioni hanno iniziato a pervenire spontaneamente. Arrivati ad un alto numero di adesioni abbiamo informato l’azienda della nostra iniziativa per condividerne la soddisfazione del risultato raggiunto e conoscere il suo pensiero in proposito, ottenendone la massima condivisione morale ed anche sostanziale, avendo l’azienda deciso di partecipare a tale raccolta con un contributo di particolare valore finanziario che verrà versato nei prossimi giorni. Pur volendo tenere riservata questa iniziativa per la fondamentale regola: ‘la beneficenza si fa ma non si dice’ abbiamo accettato volentieri di raccontare questa piccola storia di speranza, con l’augurio che possa essere uno spunto ed uno stimolo per altre analoghe iniziative”.

Pannelli protettivi per le auto delle associazioni che trasportano persone

Si ricorda alle associazioni di volontariato che il Fondo “Aiutiamoci” mette a disposizione un contributo per l’allestimento di uno schermo protettivo finalizzato ad impedire il contatto tra autista e passeggero, da installare sulle auto adibite al trasporto di persone. Il contributo previsto è fino ad un massimo di 100 euro per autovettura. Le associazioni dovranno effettuare l’intervento presso un proprio installatore di fiducia ed inoltrare alla Fondazione comunitaria del Lecchese le pezze giustificative delle spese sostenute per ricevere il contributo.

La Fondazione segnala che Auser provinciale ha già provveduto ad installare sul proprio parco autoveicoli pannelli in policarbonato (Lexan), materiale che non si scheggia all’urto ed è particolarmente indicato per questa funzione. Il Presidente di Auser, Claudio Dossi, offre la disponibilità della propria organizzazione a mostrare a tutte le associazioni interessate l’intervento effettuato e a condividere le informazioni operative disponibili. Chi fosse interessato può contattare Auser al seguente numero: 3355332573.

La campagna prosegue

Per effettuare donazioni alla Campagna “Aiutiamoci”:

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese:

presso Intesa Sanpaolo IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

presso Banca della Valsassina IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: AIUTIAMOCI

N.B. Le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Informazioni complete sul sito www.fondazionelecco.org – alle voci “come donare” e “modulistica/consenso dati donatore”.

Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123.