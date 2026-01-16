Al Badoni di Lecco la Cybersecurity arriva in aula con Enrico Frumento

Le classi seconde hanno approfondito attacchi informatici, phishing e sicurezza dei dati

Studenti e docenti a confronto con un professionista del settore

LECCO – Mentre il mondo digitale diventa sempre più complesso e pervasivo, l’Istituto Tecnico Statale “A. Badoni” si conferma un’avanguardia educativa nel territorio, portando i professionisti del settore direttamente in cattedra.

Nella mattina di sabato 10 gennaio, le classi seconde dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni hanno partecipato a un incontro dedicato alla Cybersecurity, guidato dall’esperto Ing. Enrico Frumento, Cybersecurity Research Lead di Cefriel, centro di innovazione digitale del Politecnico di Milano.

Durante la mattinata, gli studenti hanno approfondito casi concreti di reati informatici, tra cui attacchi ransomware, phishing, furto di identità e insidie del social engineering. L’approccio è stato interdisciplinare, con un’analisi sia tecnica sia giuridica dei fenomeni, da sviluppare successivamente con i docenti di diritto dell’istituto.

L’iniziativa rientra nel progetto Cybersecurity, percorso curricolare ormai consolidato per le classi del triennio e, da quest’anno, esteso alle seconde. Il programma prevede la protezione dei dati, la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, con un focus sull’integrazione con l’Intelligenza Artificiale.

Il prossimo incontro coinvolgerà le classi quinte, che analizzeranno il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della Cybersecurity, integrando anche riflessioni etiche già affrontate dagli studenti nelle scorse settimane.

Questi interventi confermano il ruolo dell’Istituto Badoni come scuola aperta all’innovazione, capace di collaborare con eccellenze del settore tecnologico e industriale e di offrire agli studenti opportunità di apprendimento concrete e aggiornate.

Per famiglie e studenti delle scuole medie interessati a conoscere l’offerta formativa, l’Open Day è fissato per il 17 gennaio 2026, dalle 14.30 alle 17.30, con visite ai laboratori, incontri con docenti e presentazione dei progetti innovativi dell’istituto.