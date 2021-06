Scongiurato il rischio chiusura del centro sportivo a luglio

Accordo tra Comune e In Sport che proseguirà la gestione del Bione

LECCO – Non ci sarà interruzione di servizio al centro sportivo di Lecco: l’attuale gestore, In Sport, ha accettato di proseguire la sua attività al Bione. Superata cosi la rescissione consensuale del contratto che avrebbe fatto scadere a fine giugno il rapporto tra In Sport e Comune, lasciando scoperto il centro sportivo.

“La cessazione sarebbe entrata in vigore nel momento in cui avremmo individuato un nuovo gestore – spiega l’assessore Emanuele Torri – il bando è però andato deserto e In Sport si è resa disponibile a proseguire. Rassicuro quindi i cittadini di Lecco e gli utenti del Bione che il centro continuerà ad essere fruibile”.

Il contratto con In Sport prosegue quindi con validità fino al 31 agosto 2022. A preoccupare l’attuale gestore e ad aver scoraggiato nuove offerte di gestione è stata la pandemia che ha costretto alla chiusura di piscina e palestra, riaperte solo nelle ultime settimane. Proprio per lo stop obbligato dei servizi, il Comune ha stabilito con In Sport un riequilibrio economico di 40 mila euro per il primo semestre 2021, mettendo a disposizione altri 50 mila euro per compensare spese e mancati guadagni dovuti al calo di utenze, in base ai giustificativi che il gestore dovrà presentare.

Nel frattempo, a fine settembre scadrà il bando comunale per la ricerca di un partner per la finanza di progetto sulla ristrutturazione e gestione del centro sportivo.

“Per il futuro siamo ottimisti, con la campagna vaccinale che avanza crediamo che anche il centro sportivo possa tornare in piena attività – spiega l’assessore monitoreremo comunque la situazione e ringraziamo In Sport per lo spirito di collaborazione che la società ha saputo dimostrare”.