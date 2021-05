Al centro vaccini del Palataurus un “dolce” ringraziamento a medici e infermieri

Un anonimo ha donato alcuni vassoi di pasticcini

“Grazie a questa persona che ha pensato a noi!”

LECCO – E’ di qualche giorno fa la notizia che la provincia di Lecco è la migliore in Lombardia per popolazione vaccinata. Lo scorso 20 maggio, infatti, risultavano vaccinati il 43,44% dei cittadini lecchesi per un totale di 177.677 dosi di vaccino somministrate, di cui 125.901 prime dosi e 51.766 richiami effettuati.

Proprio a fronte di questo imponente lavoro un anonimo donatore ha voluto offrire un pensiero concreto a tutto il personale impegnato nel centro vaccinale del Palataurus a Lecco. Il cittadino ha fatto recapitare alcuni vassoi di pasticcini e, su uno dei pacchetti, ha scritto un semplice ma significativo pensiero “Buon lavoro… e grazie!”

“Un ringraziamento dagli infermieri e dai medici impegnati nella campagna vaccinale. Grazie a questo anonimo donatore che ha pensato a noi!”