Al Parco Monte Barro entrano in azione gli esploratori della biodiversità

Al via il settimo censimento regionale nelle aree protette per condividere la conoscenza di flora e fauna

Un evento di educazione e sensibilizzazione naturalistica e scientifica

GALBIATE – Sabato 21 e domenica 22 maggio la rete dei Parchi e delle riserve in Lombardia organizza il BioBlitz: Esploratori della Biodiversità per un giorno, un evento di educazione e sensibilizzazione naturalistica e scientifica. L’iniziativa consiste nel ricercare, individuare e classificare in un determinato ambiente il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della

biodiversità regionale.

Possono partecipare al BioBlitz adulti e bambini, accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti e specialisti di Università e Associazioni scientifiche. La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale per lo sviluppo del progetto di Citizen Science, che coinvolge in modo attivo i cittadini in una ricerca a carattere scientifico, contribuendo a monitorare la biodiversità delle aree protette regionali.

I dati raccolti durante il censimento (semplici osservazioni, foto, suoni e video) saranno inseriti direttamente nella piattaforma informatica del progetto, utilizzabile sia attraverso la pagina internet www.inaturalist.org sia mediante l’omonima app, e saranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Possono partecipare tutti i cittadini: adulti, bambini, giovani, appassionati e curiosi. Maggiore sarà il numero delle segnalazioni più alta e precisa sarà la qualità della “fotografia naturalistica” del territorio lombardo. I dati raccolti nel corso delle due giornate di esplorazione saranno inviati anche a un importante progetto di monitoraggio della vegetazione esotica invasiva gestito dal Centro Flora Autoctona, che ha sede nel Parco Monte Barro, nell’ambito dei programmi di ricerca dell’Osservatorio regionale per la biodiversità.

Al Parco Monte Barro sono in programma sei itinerari alla scoperta della natura. Il programma completo e la scheda d’iscrizione sono disponibili su www.parcomontebarro.it/news-eventi. Tutte le escursioni sono a partecipazione gratuita e hanno la durata di circa due ore. Per favorire la gestione delle escursioni è preferibile compilare la scheda di partecipazione scaricabile dal sito. La prenotazione è possibile anche scrivendo a: educazione@eliante.it – info. 3662380659. In collaborazione con la Cooperativa Eliante – www.eliante.eco.