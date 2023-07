Al Politecnico apre ItLug, la mostra dei Lego: “Divertitevi e sognate”

L’esposizione sarà visitabile sabato e domenica

184 espositori da tutto il mondo, in mostra tante creazioni, poi attività e laboratori per le famiglie

LECCO – Un appuntamento oramai atteso da grandi e piccoli, una vetrina dedicata alla creatività e alla fantasia. ItLug, l’esposizione dei Lego, è tornata da animare il Politecnico di Lecco questo fine settimana con numeri in crescita e tante novità.

184 gli espositori presenti, provenienti dall’Italia e dall’estero (Danimarca, Canada, Germania, Lituania, Svizzera, Cina, Regno Unito, India e Francia) e oltre 4 mila metri quadri dedicati all’esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi. Novità di quest’anno, la presenza della realtà virtuale per esplorare un’ambientazione LEGO® in immersione totale.

La mostra si è aperta questa mattina, sabato 29 luglio, e sarà visitabile fino alle 19 di questa sera e domani, domenica, dalle 10 alle 18. L’ingresso è libero e gratuito.

“Siamo contenti di vedervi in tanti – ha detto Marco Chiappa, ex presidente di ItLug, nel consueto breve momento di saluti che ha preceduto l’apertura dell’esposizione – questa è una manifestazione che cresce, anche se il nostro staff purtroppo diminuisce, pertanto ringrazio di cuore le istituzioni e il Politecnico che ci supportano da sempre e tutti coloro che hanno dato una mano per organizzare e allestire questa mostra. Lancio un appello ai nuovi volontari: cerchiamo persone in più per darci una mano ad organizzare l’evento, vi aspettiamo”.

All’inaugurazione erano presenti anche il Prorettore del Politecnico Manuela Grecchi e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “La mostra dei Lego è un appuntamento divenuto consuetudine per noi – ha detto Grecchi – siamo felicissimi di ospitarla. Per noi segna l’inizio delle vacanze di questa prima metà di anno accademico, ‘chiudere’ il Politecnico con un evento dedicato alla costruzione e ai bambini è la cosa più bella. Il mondo di questi mattoncini colorati affascina tutti, grandi e piccoli: io stessa ho deciso di fare l’architetto proprio giocando con i Lego, direi che sono stati un inizio favorevole. Ai bambini dico, costruite ed ingegnatevi, sarete i costruttori del vostro futuro e chissà mai che tra qualche anno vi rivedremo a studiare proprio al Politecnico”.

“Quella dei Lego – ha aggiunto il sindaco Gattinoni – è una sfida, costruire con gli stessi pezzi a disposizione richiede fantasia e creatività. Voi di ItLug siete già più avanti di noi, avete già realizzato il nuovo stadio e anche il lungolago! Scherzi a parte, per il Comune è un piacere ospitare questa bella manifestazione, auguro a tutti i bambini e a tutte le famiglie di divertirsi e di sognare ancora con questi mattoncini che aprono al mondo della fantasia e del talento”.

QUI tutte le informazioni sulla mostra

GALLERIA FOTOGRAFICA