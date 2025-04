Al Politecnico in arrivo un’iniziativa all’insegna dello sport e dell’inclusione

Il progetto si svolgerà il 10 maggio dalle 9:30 alle 13

LECCO – È in arrivo un’iniziativa all’insegna dello sport e dell’inclusione, in programma sabato 10 maggio, dalle 9:30 alle 13, presso il Politecnico di Lecco. L’evento è promosso dal Polo territoriale di Lecco in collaborazione con il team lecchese di Special Olympics, associazione impegnata nella promozione dell’attività motoria e sportiva per persone con disabilità intellettiva.

La manifestazione si aprirà alle 9:30 con il convegno “Tecnologie per lo sport, tra Performance e Inclusione”, che si terrà in aula magna e vedrà la partecipazione di circa 200 studenti delle scuole superiori.

Contemporaneamente, nel cortile del campus, prenderà il via l’iniziativa “Prova lo sport”: grazie alla collaborazione con le associazioni sportive del territorio, i partecipanti potranno cimentarsi in numerose discipline, tra cui arrampicata, tennis tavolo, scherma, karate e molte altre.

