All’evento, svolto in mattinata al Politecnico di Lecco, hanno partecipato anche il filosofo Carlo Sini e il biologo Carlo Alberto Redi

La presidente Rota: “Il Parco Adda Nord continuerà a lavorare per consolidare la rete di collaborazione”

LECCO – ‘Cultura è Natura che parla: la grande Bellezza dell’Adda’. Questo il titolo dell’evento che si è svolto questa mattina presso il Politecnico di Lecco a conclusione del percorso degli Stati Generali di Cultura del Parco Adda Nord avviati due anni fa.

All’incontro hanno preso parte il professor Carlo Sini, filosofo, e il biologo Carlo Alberto Redi che hanno dialogato sul tema ‘Non siamo dei buoni antenati: la situazione del pianeta e il futuro della vita umana’.

La conferenza si è aperta con i saluti delle istituzioni presenti: la Presidente del Parco Anna Nord Francesca Rota, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il Sottosegretario Regionale Mauro Piazza in rappresentanza dell’Assessore Gianluca Comazzi, il prorettore del Politecnico di Lecco Manuela Grecchi.

“Gli Stati Generali della Cultura hanno dato un’occasione in più a noi amministratori del Parco Adda Nord di entrare a contatto con il territorio, nella fattispecie con i 35 Comuni che compongono l’ente, di approfondirne la conoscenza e di studiare, insieme, progetti nuovi per valorizzarlo. Un’esperienza importante, che non andrà sprecata, anzi occorrerà farla fruttare negli anni a venire affinché il Parco sia sempre di più una realtà in grado di accomunare le eccellenze di ciò che ci circonda. Chiudere questo processo partecipativo a Lecco e soprattutto in una delle realtà più prestigiose quale è il Politecnico che ha scelto la nostra città per consolidare la sua presenza con uno dei poli più attivi aiutandone la crescita è ancora più significativo. Qui dove la cultura, sottoforma di ricerca e sviluppo, è di casa” ha dichiarato la Presidente Francesca Rota.

“Nel ringraziarvi per aver scelto la nostra sede per ospitare questo interessante incontro auspico che il rapporto tra Parco Adda Nord e Politecnico non si fermi qui – ha detto la prorettrice Grecchi – noi siamo a disposizione”.

Il momento ‘clou’ dell’incontro è stato il dialogo tra il filosofo Carlo Sini e il biologo Carlo Alberto Redi sul tema “Non siamo dei buoni antenati”. Ne è convinto il dottor Redi che nel suo intervento ha parlato di ‘punto di non ritorno’: “La terra è unica e allo stremo, siamo giunti al momento in cui i manufatti ed i prodotti dell’uomo hanno superato la biomassa dei viventi e del pianeta. Tra pochi anni arriveremo a 10 miliardi di persone che abiteranno la terra e stiamo procedendo spediti con la distruzioni degli ecosistemi e della biodiversità”.

Un disastro che per il filosofo Sini non potrà essere risolto senza il contributo della scienza anche se le riflessioni da fare devono per forza essere tecniche, filosofiche, politiche e morali. Insomma gli scienziati non devono essere solo ‘tecnici’.

L’evento della mattinata si inserisce anche nei festeggiamenti per il 40esimo anniversario del Parco Adda Nord, istituito nel 1983. “Nel concludere gli Stati Generali della Cultura – ha detto Rota – i partecipanti sono consapevoli che l’impegno nel promuovere la cultura e la bellezza del territorio non finisce qui. Il Parco Adda Nord continuerà a lavorare per consolidare la rete di collaborazione e per far crescere la consapevolezza sull’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’Adda”.