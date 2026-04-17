Al Politecnico la giornata di orientamento post diploma per accompagnare gli studenti

Appuntamento sabato 18 aprile dalle 8.15 alle 13 al Polo territoriale del Politecnico

Incontro rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte; coinvolti oltre 20 enti tra università, accademie e istituzioni

LECCO – Un’occasione di orientamento per aiutare i giovani a scegliere il proprio futuro formativo. Si terrà al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano la settima edizione della Giornata orientamento post diploma, promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ics Falcone e Borsellino Lecco 1, l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e lo stesso Politecnico.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e ha l’obiettivo di fornire informazioni sulle opportunità disponibili dopo il superamento dell’esame di Stato, offrendo un quadro delle possibili scelte tra università, accademie e percorsi professionali.

L’appuntamento è in programma sabato 18 aprile dalle ore 8.15 alle 13.00. La giornata si aprirà con un momento inaugurale in aula magna, durante il quale interverranno il Consigliere provinciale delegato a Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo, la professoressa del Politecnico Laura Malighetti e il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino Lecco 1 Vittorio Ruberto.

Nel corso della mattinata, gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i rappresentanti di oltre venti enti, tra università, accademie, istituzioni militari e realtà del mondo del lavoro. Tra questi, il Comando militare esercito Lombardia di Milano, la Marina della Difesa – Comando interregionale marittimo Nord di La Spezia, il Comando provinciale della Guardia di Finanza e gli esperti dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate.

L’incontro rappresenta un momento di dialogo diretto tra studenti e realtà formative e professionali, con l’obiettivo di accompagnare i giovani in una scelta consapevole del proprio percorso dopo il diploma.