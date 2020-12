Al Politecnico le lauree tornano a distanza: mercoledì 54 nuovi laureati

Le restrizioni per il Covid costringono di nuovo alla discussione a distanza delle lauree al Politecnico

L’elenco dei 54 nuovi laureati. Mercoledì la proclamazione

LECCO – Dopo la gioia vissuta all’inizio dell’anno accademico per avere ripreso la didattica in presenza anche alla sede lecchese del Politecnico di Milano e per essere tornati a festeggiare i laureati al campus, le ultime restrizioni in materia COVID-19 hanno imposto una retromarcia facendo tornare lezioni e discussioni delle tesi di laurea online.

Così, i 54 laureandi magistrali della sessione in programma mercoledì 16 dicembre presenteranno i loro lavori di tesi in modalità a distanza.

Le discussioni e le proclamazioni dei corsi in Civil Engineering for Risk Mitigation, Mechanical Engineering e Ingegneria Edile-Architettura si terranno nell’arco della mattinata, mentre, quelle del corso in Building and Architectural Engineering, nel pomeriggio.

Ecco l’elenco dei laureandi:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Marco Bossi

SEARCLE. Rivitalizzazione del porto di Villanova attraverso soluzioni innovative e principi dell’economia circolare

Thibaut Pascal Buessler, Thomas Pierre Alain Lucien Fisson, Sofia Roucan

GEA. Un polo scolastico integrato nei versanti della collina di Montalcino

Chiara Corchia

RiScarto. Recupero di un borgo rurale attraverso tecnologie bio-based orientate alla tutela del territorio e all’uso consapevole delle risorse

Davide D’Addario

ALBENESSERE: La rigenerazione della Conca dell’Alben

Junio Valerio D’Angelantonio

Progetto per un nuovo Municipal Service Building a Sham Shui Po (Hong Kong), architettura sostenibile in contesto urbano denso e clima subtropicale

Tomàs La Fortezza, Flavio Noceti, Davide Vivian

“The social student housing” Evidence based design, per una nuova residenza universitaria a Bovisa

Nicolas Maggi, Karim Oursana, Margherita Piccin

Gretah Solar Cluster: riqualificazione, progettazione e innovazione sostenibile dei cluster di frutta, legumi e spezie in Area Expo Milano

Francesco Paolo Manzari

RESTART – Utilizzo dei materiali CRM per il consolidamento strutturale del Palazzo Baronale di Binetto

Alessandra Molteni, Raoul Alexandru Pletl

FA.RE – L’integrazione della FArm nell’edilizia REsidenziale

Simone Rocco

Rewind Forward: rilancio del borgo abbandonato di Castelnuovo dei Sabbioni e recupero tramite tecnologie di economia circolare.

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Juan Felipe Aparicio Zamora

Net zero energy library design in Hollister,CA

Siddharth Bhandari, Ankit Kokil

D.I.C.E (Diverse and Inclusive Collective Environment)

Marco Caso

CONSTRUCTION 4.0: a comprehensive theoretical and experimental study on automation and robotics for the construction industry

Arianna Corti, Marco Salvatore Rotundo

MYLIUS CULINARY ACADEMY: refurbishment of Villa Torelli Mylius into a culinary center focused on food and wellness

David Gyampoh

Smart without Slum, the case of Quelimane, Mozambique

Francesco Krebs, Jonathan Daniel Marion

A School for All, a renovation project of a Secondary School in a remote place in the north-east of France, towards revitalisation and sustainability

Carleen Faith Macababbad

Pluribus unHome – Social housing

Andrea Manev

Design of a General Aviation Terminal and Lodging Facilities Applying Building Technologies for the Caribbean Climate of Margarita Island, Venezuela

Jamal Abdul Ngoyaro

Application of Building Performance Simulation and Multi-Criteria Analysis as supporting tools in the choice of Building Envelope Components during early design stage. Conventional and non-conventional technologies. The case of Tanzania

Saichandu Parvathareddy, Parisa Peymani

Multidisciplinary design of a boutique hotel in Lecco. Application of BIM approach to the design of the HVAC system

Sai Chaitanya Puvvada

RESIDE MUMBAI – MIXED HOUSING

Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Giulia Cerri

Fiber Optic Acoustic Emissions Monitoring System: an experimental investigation in a laboratory application for rainfall-induced landslides in different soil materials slope models

Sofia Faccenda

Componente idro-morfologica nella vulnerabilit idraulica dei ponti fluviali

Eleonora Gennaro

Theory of prevention and disaster risk reduction from post-disaster damages and losses database: the floods in PACA region in 2015 and in Seine and Lorraine basins in 2016 in France

Irena Kirova

Characterization of non-extractive use values of cultural heritage for risk assessment due to natural hazards

Sampath Kumar Makka

European Forest Fire Analysis

Youssef Miaari

Numerical Modeling of the Mechanical Behavior of a SFRC Beam Reinforced with FRCM Composites

Chiara Panzeri

Susceptibility analysis of shallow landslides of Tartano basin

Saqib Qamar

Flood Mapping using SAR and Optical satellite imagery

Mauro Salice

Progettazione di pali per la stabilizzazione di pendii: approcci negli spostamenti per la valutazione dell’azione di sostegno

Jiahui Tian

Crisis mapping of the fire event of July 2020 in Corinthia, Greece

Corso di Laurea in Mechanical Engineering

Matthias Bettiga

Numerical and experimental analysis of the railway structures’ dynamic behaviour and strain detection on a high-speed track

Andrea Comand, Abdelmajid Yaakoubi

IDEATION, DESIGN AND PROTOTYPING OF A WIRELESS ELECTROMECHANIC SKI-ROLL’S BRAKING SYSTEM

Francesca Fumagalli

Thermal and Metallurgical model of hot rolled wire rod during Stelmor cooling

Giacomo Geronimi, Luca Gospar

Study of the revamping of a power recirculating test rig for experimental analysis on gears

Marco Maroni, Loris Praolini

BEST VIEW METHODOLOGY ENHANCED BY BAYESIAN OPTIMIZATION FOR ROBOTIC MOTION PLANNING IN QUALITY INSPECTION TASKS

Marco Masic

Monitoring of Large Steel Structures: the Roof of the G. Meazza Stadium

Lorenzo Mazzuchelli

ROBOTIZE QUALITY INSPECTION APPROACH ENANCHED BY BAYESIAN OPTIMIZATION THROUGH POINT CLOUD BASED SENSORS

Shankar Saravanan

Design of Kayak Based Rehabilitation System

Bing Wang

Design of a Mechanical Filter for Sensors on the Railway