Al Politecnico si conclude il ciclo di laboratori “Polis, la città sostenibile”

LECCO – Grande entusiasmo ha accompagnato l’ultimo appuntamento della sesta edizione del mini corso di laurea Polis, la città sostenibile, organizzato presso il campus di Lecco con il contributo di Fondazione Cariplo e il supporto del Rotary Club Lecco. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai temi della sostenibilità e della scienza.

Protagonista della giornata conclusiva è stato il laboratorio “La Forza del Vento“, che ha coinvolto ben 101 alunni delle classi quinte delle scuole primarie A. Carducci, T. Tarelli e C. Battisti. Guidati dal professor Paolo Schito del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, i bambini hanno esplorato in modo coinvolgente le meraviglie, e le sfide, legate al fenomeno del vento.

Durante l’attività, i piccoli studenti sono stati introdotti a concetti scientifici complessi come pressione, forza, aerodinamica e idrodinamica, resi accessibili attraverso esempi concreti e stimolanti. Il docente ha illustrato le leggi fisiche che regolano il vento, spiegandone sia i benefici, come il volo degli aerei o la navigazione a vela, sia i potenziali rischi, come i danni agli edifici causati da raffiche intense.

Uno dei momenti più emozionanti si è svolto nel cortile del campus, dove è stata allestita una vera e propria “galleria del vento” per il laboratorio pratico. Qui, i bambini hanno potuto mettere alla prova modellini di barche a vela, gentilmente offerti da Advensys S.r.l., azienda leader nell’innovazione tecnologica, con oltre vent’anni di esperienza nella prototipazione rapida e nel reverse engineering, nonché partner del Politecnico di Milano.

Grazie a una potente ventola, i modellini sono stati testati in condizioni simulate di navigazione, offrendo agli studenti un’occasione unica per sperimentare in prima persona l’impatto del vento e scoprire quanto la scienza possa essere concreta, divertente e formativa.

Sandro Vezzani, amministratore delegato di Advensys, ha espresso con entusiasmo il proprio apprezzamento per l’iniziativa e il coinvolgimento dei più giovani: “Anche se non ho potuto partecipare direttamente al laboratorio, sono davvero felice di sapere che i bambini hanno avuto l’opportunità di interagire con i nostri modellini e di scoprire, in modo concreto, la forza e la bellezza della scienza applicata”.

Inoltre, Vezzani ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a un progetto educativo che unisce passione, innovazione e sostenibilità. È estremamente gratificante vedere come, attraverso l’esperienza diretta, i più piccoli possano avvicinarsi alla scienza e alla tecnologia in modo curioso e consapevole”.

Con la conclusione di questo ultimo laboratorio, i bambini si avviano ora verso la meritata Cerimonia di Laurea, in programma il 28 maggio presso il campus di Lecco. In quell’occasione riceveranno un diploma simbolico, riconoscimento del percorso di crescita e scoperta affrontato durante questo affascinante viaggio accademico, capace di accendere in loro curiosità, entusiasmo e passione per la scienza e la sostenibilità.