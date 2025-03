Al Politecnico un laboratorio interattivo per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

“I partecipanti avranno l’opportunità di riconoscere e smontare alcuni stereotipi sull’autismo”

Appuntamento al 5 aprile

LECCO – Presso il Politecnico di Lecco si terrà il laboratorio dal titolo “Luoghi comuni o luoghi sicuri?“, condotto da Brianza Autistica, il collettivo impegnato nella promozione del paradigma della neurodiversità, fondato e gestito da persone autistiche. Il workshop si svolgerà il 5 aprile alle 14:30.

“L’evento, a ingresso libero con prenotazione, è concepito come un workshop interattivo in cui i partecipanti avranno l’opportunità di riconoscere e smontare alcuni stereotipi sull’autismo attraverso il confronto in un ambiente non giudicante – continuano dal collettivo – L’obiettivo è trasformare i pregiudizi in comprensione e i luoghi comuni in luoghi sicuri, promuovendo un territorio più inclusivo e accogliente per menti e corpi non conformi”.

Il laboratorio è organizzato e condotto da Ren dal Bosco, Stefania Donzelli e Claudia Spreafico, tre professionisti con competenze complementari nei settori della scrittura, della comunicazione e della formazione.

Il collettivo spiega l’obiettivo del laboratorio: “In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il nostro scopo è promuovere una cultura dell’autismo come espressione della biodiversità umana, dando voce alle persone nello spettro autistico nel territorio brianzolo. Il laboratorio è rivolto a un pubblico adulto e a chiunque desideri approfondire il tema”.

Il programma del laboratorio prevede un’introduzione sul tema dell’autismo e degli stereotipi, seguita da un’attività di gruppo, un’esperienza condivisa e guidata per smontare i pregiudizi. Infine, ci sarà una restituzione finale e un question time, uno spazio aperto al dialogo e alla riflessione.

L’evento è limitato a 35 partecipanti per garantire una migliore esperienza interattiva.

E’ richiesta la prenotazione tramite l’invio di una e-mail a brianza.autistica@gmail.com