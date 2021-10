Già da domani, mercoledì, negli hub lecchesi la doppia vaccinazione

Appello ai meratesi a vaccinarsi prima che chiuda il polo di Cernusco

LECCO / CERNUSCO – Regione aveva fissato l’avvio da lunedì ma nel lecchese sarà anticipata già a domani, giovedì, la doppia somministrazione di vaccini agli anziani: ovvero, gli over 80 che si recheranno nei centri vaccinali di Lecco e Cernusco per la terza dose di anti-Covid potranno effettuare anche la vaccinazione contro l’influenza.

Il vaccino antinfluenzale per ora sarà somministrato solo a chi effettua il cosiddetto “booster” (dose aggiuntiva) di vaccino contro il Covid mentre la campagna antinfluenzale vera e propria è ancora da definirsi nelle modalità e negli spazi che saranno utilizzati.

Nel frattempo preoccupano i numeri, relativamente bassi, delle prenotazioni per la terza dose: erano 58 quelle effettuate oggi al Palataurus, poco meno di una decina al centro vaccinale di Cernusco, nella sede di Tecnoprobe.

Quest’ultimo si avvia verso la sua chiusura, prevista il 17 ottobre, e proprio per questo dall’azienda ospedaliera arriva l’appello ai cittadini del meratese affinché approfittino della disponibilità del centro vaccinale prima che cessi la sua attività.

“E’ importante – sottolinea il direttore sociosanitario Enrico Frisone – che la popolazione afferente all’area del meratese, soprattutto gli over 80, utilizzino questi ultimi dieci giorni per vaccinarsi al polo di Cernusco anziché doversi spostare in seguito al Palataurus di Lecco” che sarà l’unico grande hub attivo in provincia.

“Abbiamo molte disponibilità di posti – ha aggiunto Frisone – e poter effettuare la doppia vaccinazione è un’occasione d’oro per gli anziani che possono immunizzarsi contro l’influenza di stagione e rafforzare le loro difese contro il Covid perché, a sei mesi dall’ultima dose somministrata, la risposta immunitaria comincia a diminuire”.

Nei prossimi giorni inizieranno le somministrazione della terza dose anche nelle case di riposo ad anziani e operatori, mentre per avviare la nuova vaccinazione dei lavoratori dell’ospedale si attenderà ancora qualche giorno, in base alla risposta che si avrà dagli altri soggetti prioritari della campagna vaccinale.