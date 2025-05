Al via Bimbimbici, anche Lecco si mobilità

Un mese intero in bici per promuovere stili di vita sostenibili

L’edizione 2025 avrà il suo momento clou nel weekend del 10 e 11 maggio

MILANO – Un intero mese in bicicletta dedicato ai bambini per promuovere stili di vita sostenibili e città più sane, vivibili e sicure: torna BIMBIMBICI, la grande manifestazione dedicata alla mobilità attiva promossa da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. L’atteso e ormai celebre evento, che si svolge da oltre vent’anni, ha coinvolto lo scorso anno oltre 40.000 bimbi, famiglie e volontari in pedalate per le vie di più di 200 città in tutta Italia. L’edizione 2025 avrà il suo momento clou nel weekend del 10 e 11 maggio, anche a Lecco, ma il calendario di eventi si estenderà per tutto il mese.

Dopo il successo dello scorso anno, anche l’edizione 2025 si svolge con il patrocinio di UNICEF Italia, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Euromobility, Confindustria-ANCMA, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani e di SIP-Società Italiana di Pediatria: a riprova del legame tra il diritto all’infanzia, la tutela della salute e la sostenibilità ambientale.

“Con Bimbimbici portiamo sulle strade un messaggio potente: i centri urbani devono essere a misura di bambino e di bicicletta – dichiara Luigi Menna, Presidente nazionale FIAB -. Investire sulla mobilità attiva significa investire sul futuro delle giovani generazioni e delle nostre comunità. La bici è, infatti, un simbolo di libertà, benessere e rispetto per l’ambiente che ci ospita: valori che vogliamo diffondere pedalata dopo pedalata”.

Tra le iniziative collegate a BIMBIMBICI spicca la recente pubblicazione di “A ruote libere – Partiamo dalla scuola e andiamoci in bici”, il primo studio condotto da FIAB, UNICEF e CNR Issirfa sull’uso della bicicletta nei tragitti casa-scuola. Dall’indagine emerge un dato interessante. Sebbene il 95,6% dei genitori sappia andare in bicicletta, solo il 16,2% la utilizza per accompagnare i figli a scuola: una percentuale che conferma quanto ancora ci sia da fare per incentivare la mobilità attiva con adeguate infrastrutture, ma ancor prima con una volontà politica orientata a trasformare il sistema. FIAB, insieme ai gruppi di genitori e alle scuole, organizza anche i servizi di Pedibus e Bicibus, vere e proprie carovane collettive a piedi o in bici, che trasformano l’accompagnamento a scuola in un’esperienza comunitaria divertente, educativa e sicura, ma non solo: recandosi a lezione in questa modalità i più piccoli, contrariamente a quando sono trasportati in auto, sperimentano la condizione di utenti attivi. Questo li educa sin dalla più tenera età ai diritti e ai doveri che questo ruolo comporta, così come alla socialità, all’interazione col gruppo e al rispetto della collettività.

BIMBIMBICI vuole lanciare un appello concreto alle istituzioni, invitando le amministrazioni comunali ad ascoltare la voce delle migliaia di bambini e bambine che chiedono città più sicure, aree limitrofe alle scuole protette con la realizzazione di strade scolastiche e spazi urbani liberi dal traffico automobilistico.

Il calendario degli eventi è disponibile sul sito andiamoinbici.it, in cui ogni comune presenta percorsi, orari e attività dedicate. Tutti possono partecipare: si tratta di pedalate semplici e in sicurezza, basta portare entusiasmo e voglia di pedalare insieme.