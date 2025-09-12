Al via domani la Settimana europea della mobilità 2025

Gli eventi organizzati dal Comune in collaborazione con Fiab Lecco Ciclabile

Ecco il calendario delle iniziative

LECCO – Al via domani, sabato 13 settembre, gli eventi organizzati in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2025, promossi dal Comune di Lecco in collaborazione con l’associazione Fiab Lecco Ciclabile. Le iniziative si svolgeranno a Lecco fino a domenica 28 settembre, seguendo il tema “Mobilità per tutti!”, con l’obiettivo di garantire a ogni persona l’accesso a trasporti sostenibili indipendentemente da reddito, genere e abilità.

I primi due incontri si terranno sabato 13 settembre: il primo alle 11 a Palazzo delle Paure dove l’autrice Valeria Lorenzelli presenterà il suo volume “Placemaking. Creare luoghi vivi, amati, attraenti” dialogando con l’assessora all’Ambiente, mobilità e pari opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi; il secondo al centro civico Sandro Pertini con lo spettacolo teatrale della compagnia Luna e Gnac dal titolo “Fiatone. Io e la bicicletta” alle ore 21.

Si continua mercoledì 17 settembre alle ore 18 presso la Taverna ai Poggi, che ospiterà gli autori del libro “In bici in Lombardia” P. Bertolotti, V. Montieri e F. Lopez, terminando di seguito con un aperitivo.

Sabato 20 settembre, dalle 9 alle 12, si terrà presso la sede di Legambiente Lecco il “Parking Day Piedibus”, un’iniziativa che trasforma i parcheggi in spazi di socialità. Nel pomeriggio, dalle 14.45 alle 18.15, è in programma l’attività di microturismo urbano in bicicletta dal titolo “Pedalando tra i campanili. Dalla chiesa di Pescarenico alla basilica di San Nicolò” che includerà la salita al campanile. Per questo evento è necessaria l’iscrizione entro il 15 settembre scrivendo a leccociclabile@gmail.com.

Anche il centro di Lecco, in particolare piazza Mazzini, vedrà dalle 9.30 alle 14 di domenica 21 settembre un altro “Parking Day”, con l’aggiunta di mini itinerari da percorrere con le biciclette inclusive, pensate per promuovere l’accessibilità a tutti.

Da lunedì 22 a domenica 28 settembre dalle 9 alle 16.30, piazza Cermenati sarà teatro dell’iniziativa didattica “FiuMare: tra educazione e sostenibilità.”.

La Settimana europea della mobilità si concluderà sabato 27 settembre dalle 10, con il “Clean Up Day” organizzato in collaborazione con Legambiente, FiuMare e Silea e rivolto a tutta la cittadinanza.

La mobilità – dichiara – non riguarda soltanto gli spostamenti, ma influisce in modo diretto sulla qualità dell’aria, sulla vivibilità dei nostri quartieri e sul benessere dei cittadini. Il programma della Settimana della Mobilità 2025 prevede iniziative rivolte a cittadini, famiglie e scuole, con l’obiettivo di incentivare buone pratiche quotidiane come camminare, utilizzare la bicicletta o i mezzi pubblici e momenti di riflessione per approfondire come migliorare la qualità del vivere insieme. Piccoli gesti, se adottati collettivamente, possono produrre nel tempo grandi cambiamenti”.