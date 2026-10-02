Al via i lavori del ponte sulla Sp51 tra Barzago e Castello di Brianza

Lunedì 5 ottobre la Provincia di Lecco avvierà gli interventi di consolidamento

Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori nei primi giorni di gennaio

BARZAGO – Lunedì 5 ottobre la Provincia di Lecco avvierà i lavori di consolidamento strutturale del ponte della Sp51 al confine tra Barzago e Castello di Brianza. L’intervento rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle infrastrutture provinciali ed è finalizzato ad aumentare i livelli di sicurezza e durabilità dell’opera, garantendo nel tempo la piena funzionalità di uno degli assi viabilistici più importanti del territorio provinciale.

Il progetto prevede infatti opere di consolidamento strutturale del manufatto, interventi di impermeabilizzazione dell’impalcato, il rifacimento delle barriere di sicurezza e della segnaletica stradale, oltre al ripristino delle parti ammalorate della struttura.

Prima dell’avvio delle attività, la Provincia di Lecco ha promosso e svolto specifiche riunioni di coordinamento con i Comuni interessati, per condividere l’organizzazione del cantiere, limitare per quanto possibile i disagi alla circolazione e garantire una corretta informazione all’utenza. Il cronoprogramma dell’intervento prevede l’avvio delle lavorazioni a ottobre, con conclusione nei primi giorni di gennaio.

Per consentire l’esecuzione degli interventi garantendo la transitabilità della strada, la circolazione lungo la Sp51 in corrispondenza del ponte sarà regolata mediante senso unico alternato con impianto semaforico, con una durata stimata di circa due mesi, salvo eventuali variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre esigenze tecniche di cantiere.

“L’intervento – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – rappresenta un investimento significativo per la sicurezza della rete viaria provinciale. Ringraziamo anticipatamente cittadini, residenti e utenti della strada per la collaborazione e la comprensione durante il periodo dei lavori, necessari per garantire un’infrastruttura più sicura ed efficiente per il territorio”.

“Le opere previste – sottolinea il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli – consentiranno di adeguare e rinforzare il manufatto esistente, migliorandone le prestazioni strutturali e incrementando il livello di protezione per gli utenti della strada. Tra gli obiettivi principali dell’intervento vi sono il conseguimento della sicurezza strutturale dell’opera, la sua durabilità nel tempo e il miglioramento della sicurezza del traffico stradale attraverso il rinnovo dei dispositivi di ritenuta e opere accessorie”.