Al via i lavori nell’area esterna della Piccola: “Un nuovo spazio moderno e accogliente”

Aperto un varco nel muro che separa il campus universitario dal piazzale, qui ci sarà una scalinata

I lavori per realizzare il nuovo parco lineare dureranno circa 4 mesi

LECCO – Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione dell’area esterna della Piccola, intervento complementare a quello che ha “riportato in vita” gli ex magazzini ferroviari e che punta a trasformare l’attuale piazzale asfaltato – dal cancello di via Ghislanzoni lungo il lato ovest dei magazzini – in uno spazio verde moderno, accogliente e pienamente fruibile dai cittadini.

Il progetto prevede la creazione di un parco lineare ricco di specie autoctone e una passeggiata centrale alberata, con circa 50 nuovi alberi destinati a ridisegnare il volto dell’area. Aumenteranno le superfici permeabili e drenanti, mentre nel percorso pedonale verranno posizionati gli storici lastroni in pietra recuperati da corso Matteotti, coniugando memoria e innovazione. Non mancheranno nuove panchine, sedute e fontane, pensate per favorire la socialità e la sosta all’ombra delle nuove alberature.

Proprio in questi giorni è stato aperto un varco nel muro che separa il Politecnico dal piazzale: qui, come spiega il sindaco Mauro Gattinoni, verrà realizzato un grande scalone che collegherà il campus universitario con il Piazzale Cassin, che fungerà anche da via di fuga regolamentare per gli eventi. “L’intervento renderà questo spazio un luogo aperto, inclusivo e vivo. Un luogo che dal vecchio degrado apre alla città” il commento di Gattinoni.

L’intervento, del valore di circa 400 mila euro, richiederà quattro mesi di lavori: l’obiettivo è consegnare alla città, entro la primavera del 2026, uno spazio completamente rigenerato, verde, accessibile e finalmente restituito alla comunità.